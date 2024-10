BARKLI BEZ DLAKE NA JEZIKU: Legendarni košarkaš udario na Jokićevog rivala

Nekadašnji NBA košarkaš Čarls Barkli govorio je o brojnim temama, a jedna od njih bila je i zarada košarkaša u Americi. Ovu priliku iskoristio je da potkači velikog Jokićevog protivnika.

Screenshot / TNT

Barkli je komentarisao veliku platu koju prima Džoel Embid.

- Mislim da nije fer i hoću ovo jasno da kažem, jer je ovo ludilo. Upravo je potpisao ugovor na tri godine za 193 miliona dolara. Ponavljam, na tri godine, za 193 miliona dolara. Da bi igrao košarku. Nismo radnici u čeličani. Nismo medicinske sestre. Ljudi koji imaju pravi posao moraju da rade 40 do 50 sati nedeljno. Mi igramo košarku najviše četiri dana nedeljno. Većinu vremena, to su tri utakmice nedeljno. On ima najbolju rezervu u ligi, Andrea Dramonda. I Keni i Šak su već kazali isto. Da je on samo rekao 'OK, igraju 25 minuta u drugoj utakmici kada imamo 'vezane' mečeve dan za danom'. Ili da je rekao 'Andre Dramond neka igra'. Ali da kaže unapred da neće igrati, to je budalaština Siksersa i tačka - rekao je Barkli.

Podsetimo, Embid je kritikovan od strane navijača zbog propuštanja utakmice na otvaranju nove sezone NBA lige, a i samo takmičenje je pokrenulo istragu protiv američkog košarakaša.

