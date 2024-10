OBEĆAO, PA POGAZIO! Jan Veseli razočarao navijače Partizana, a tek posle ovoga...

Nekadašnji košarkaš Partizana Jan Veseli je svojevremeno govorio da želi da završi karijeru u crno-belom dresu, ali izgleda da se predomislio.

Foto: Profimedia

Češki as će u petak sa Barselonom stići u prestonicu Srbije gde će izaći na megdan Crvenoj zvezdi.

U intervjuu za "Sportklub" upitan je da li i dalje važi "ono obećanje".

- To se menja. Želeo sam da završim u Partizanu, pa u Feneru. Mislio sam da iz Fenera nikad neću otići pa se i to desilo… Videćemo šta će biti, sad sam produžio ugovor na dve godine, još dve sezone ću biti u Barseloni. Šta meni kroz glavu prolazi, jedino da ne bih hteo da forsiram previše, da kad završim karijeru da ne mogu da hodam, da me bole kolena, da me bole leđa. Znam da će to da se desi, ali da ne igram sad do 42. i to, a da posle ne mogu da se krećem. Više mi to prolazi kroz glavu - rekao je Veseli.

Beograd ili Istanbul za kraj karijere?

- Sad bi trebalo da budem politički korektan… Ali, Istanbul mi je draži. Proveo sam tamo osam godina svoje karijere i života. Sve mi se desilo tamo i van terena, oženio sam se, rodilo mi se dete. Sve te neke lepe stvari desile su mi se i van terena i na terenu tamo. Ali uvek taj početak, Beograd…

(Sportklub)

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.