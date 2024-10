''NISMO GLEDALI SAMO UTAKMICU PROTIV PARTIZANA!'' Sferopulos pred duel Crvene zvezde i Baskonije u drugom kolu Evrolige

Košarkaši Crvene zvezde i Baskonije sastaće se u sredu od 20 časova u okviru drugog kola Evrolige, a trener crveno-belih Janis Sferopulos obratio se medijima pred ovaj meč.

FOTO: M. Vukadinović

Na samom početku je izneo očekivanja pred ovaj susret.



- Očekujemo da dođu navijači da nas podrže da pobedimo u ovoj prvoj utakmici kod kuće. Igramo protiv Baskonije koja je pobedila u prvom kolu i nema sumnje da će biti motivisana. Što se nas tiče, moramo da se držimo plana i odigramo dobru odbranu, oni su ekipa koji imaju nekoliko solucija u napadu. Moramo da ih čitamo sve vreme i da im deorganizujemo napad. Što se tiče našeg napada, moramo da čitamo njihovu odbranu. Oni imaju krupne igrače, moramo da budemo strpljivi i da nađemo način da ih napadnemo - jasan je bio Sferopulos, pa dodao da su uradili dobar skauting.- Gledamo sve utakmice, nismo gledali samo tu protiv Partizana, već smo gledali i mečeve u ligi koju igraju. Znamo njihove prednosti i mane i igraćemo pametno u skladu sa tim.Poslao je poruku navijačima da kako vreme budu odmicalo, a samim tim i treninzi i utakmice, tim će se uigrati i igrati mnogo bolje.- Ovo je naša prva utakmica kod kuće u Evroligi i moramo da budemo ekstremno motivisani. Rekao sam već da možemo da igramo mnogo bolje, najbitnije je da počnemo da pobeđujemo iako ne igramo najbolje. Kako budemo igrali i trenirali, to će doći na svoje i mi ćemo podići nivo igre - poručio je grčki stručnjak.Na kraju se osvrnuo i na promene na čelu kluba. Nebojša Čović je podneo ostavku zbog imenovanja za predsednika Saveza, a njegovu funkciju preuzeo je Željko Drčelić.- Gospodin Čović je bio veoma uspešan, to svi znaju. Kada je došao u klub, izvršio je promene i klub je doživeo uspehe. Zahvaljujemo se, bilo mi je drago da sarađujem sa njim kao predsednikom. Želim mu svu sreću na novoj poziciji u srpskom Savezu, to je veoma važna pozicija. Sa druge strane, imamo Drčelića, on je bio sa nama u Francuskoj, podržava nas, moramo da se fokusiramo na košarku i siguran sam da će klub nastaviti u dobrom smeru - zaključio je Sferopulos.

