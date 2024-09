''OSEĆAM VELIKU LJUBAV PREMA PARTIZANU I UVEK ĆE TAKO BITI!'' Matijas Lesor o Panatinaikosu i Partizanu

Reprezentativac Francuske i košarkaš Panatanaikosa, Matijas Lesora, govorio je o povezanosti sa navijačima grčkih ''zelenih'' kao i o ljubavi prema crno-belima.

Pred početak nove evroligaške sezone, iskusni centar se prisetio vremena u crno-belom dresu.

- Jedinstveno iskustvo je igrati za Partizan, jedinstven je osećaj kako su me naterali da se osećam, način na koji su me dočekali, kao i veza koju smo imali, to je došlo prirodno. To kako su me oni voleli, a kako sam ja voleo njih, nešto je što ne mogu da ponovim - rekao je Lesor za "Sport Klub" i dodao:

- Jasno je da imam povezanost sa navijačima i ovde u Atini, ali sve je drugačije, kao što ne volite mamu i ženu na isti način, volite ih obe, ali to nije ista ljubav. Osećam veliku ljubav prema Partizanu i uvek će biti tako. Uvek će biti ljubavi između mene i njih, želim im sve najbolje - rekao je bivši centar crno-belih.

