"PEŠIĆA ZA SELEKTORA SRBIJE"! Oglasio se jedan od kandidata za klupu "orlova"

Ognjen Stojaković pojavio se kao jedan od pretendenata za preuzimanje klupe Srbije posle najave Svetislava Pešića da neće ostati selektor košakraša

FOTO: Tanjug/AP

Međutim, asistent Majkla Melouna u Denveru i pomoćnik Svetislava Pešića u reprezentaciji srbije, veruje da Pešić ipak može da ostane.

- Ugovori su istekli selektoru Pešiću i direktoru Tarlaću. Svi smo znali da se to dešava. Sada moramo da vidimo šta je sledeći korak. Federacija mora da izabere novog predsednika, a on da odabere novog selektora. To je proces. Ali, ono u šta snažno verujem je kontinuitet - rekao je Stojaković za podkast "DNVR Sports - pa poentirao:

- Srbija ima samo sedam miliona ljudi, tako da moramo da gradimo na onome što imamo. U poslednje dve godine je postavljen dobar sistem, ponovo smo oživeli kult reprezentacije, po čemu smo bili poznati. Kontinuitet je najvažniji. Ako moram sada nešto zvanično da kažem - da sam novi predsednik, ponovo bih pričao sa trenerom Pešićem, pokušao bih da pronađem način da ga zadržim u košarci, da ostane selektor, da nadogradimo sve što je upalilo.

Osvrnuo se i na Nikolu Jokića sa kojim radi od Nikolinog dolaska u Denver i otkrio od kada je znao da će MVP NBA lige igrati na Olimmpijskim igrama

- Zvanično, kada se sezona završila. Ali, poznajemo se dovoljno dobro da sam u jednom trenutku mogao da pretpostavim da će igrati. Imamo takav odnos da ne ulazim u neke priče, ne pritiskam ga, on to poštuje i zna… Kada je on bio spreman da kaže, učinio je to.

