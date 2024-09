DONETA ODLUKA: Stefan Lazarević napustio Zvezdu, ali ne menja grad?

CRVENA zvezda je odlučila da se zahvali na saradnji srpskom košarkašu Stefanu Lazareviću, prenose mediji.

Nakon što Lazarević jedini nije bio dostupan tokom Evroliginog otvorenog dana za medije gde su bili svi prvotimci, mnogi su se zapitali kakva budućnost čeka mladog košarkaša.

Ipak, kako nezvanično saznaje Mocart sport, Lazarević se rastao sa Crvenom zvezdom i u zvaničnom je statusu igrača bez kluba. On već neko vreme trenira sa svojim nekadašnjim klubom FMP iz Železnika, sa kojim ipak još nije konkretizovao stvari, odnosno zvanično još nema ugovor.

- Panteri su definitivno zainteresovani da sa Lazarevićem po treći put sarađuju. On je dres FMP-a nosio prvo od 2014. do 2017. godine, nedugo pošto je sa Zvezdom parafirao profesionalni ugovor, kada je poslat na pozajmicu da se kali. Nakratko je tokom 2017. nosio dres crveno-belih, ali je zatim prosleđen na novo usavršavanje u redove Pantera. U februaru 2018. doživeo je tešku povredu levog kolena zbog čega je propustio ostatak sezone, kao i celu takmičarsku 2018/19. Na parket se vratio krajem 2019. godine, a u Crvenoj zvezdi ustalio se počev od leta 2021. Dve godine kasnije, klub sa Malog Kalemegdana objavio je da je sa njim produžio ugovor na još tri sezone, do juna 2026. Ovog leta je ipak došlo do rastanka, a Lazarević sa FMP trenira i nije isključeno da sve uskoro bude zaokruženo potpisom, prenosi portal.

