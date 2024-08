"TREBA VREMENA DA SE UIGRAMO": Trener Partizana na startu priprema otkriva planove

Košarkaši Partizana su počeli sa pripremama za novu sezonu.

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je danas u Beogradu da će "crno-beli" probati kroz treninge i utakmice da se uigraju i stignu do željene forme.

- Ovo je prvi trening, a odlučili smo da praktično ceo ovaj deo priprema boravimo u Beogradu. Odigraćemo dve utakmice ovde, a posle toga sledi turnir na Siciliji, turnir koji će Partizan organizovati, probaćemo da to bude na našim terenima na Kalemegdanu, a posle toga se selimo u Atinu. To je sve pre prve zvanične utakmice protiv Borca u ABA ligi - rekao je Obradović.

Za Partizan će u narednoj sezoni igrati Vanja Marinković, Brendon Dejvis, Ife Lundberg, Karlik Džons, Frenk Nilikina, Dvejn Vašington, Mario Nakić, Tajrik Džons, Mitar Bošnjaković, Aleksej Pokuševski, Sterling Braun, Ajzak Bonga, Arijan Lakić, Ajzeja Majk, Aleksa Dimitrijević i Balša Koprivica.

- Imamo u timu tri košarkaša koja su bila do kraja na Olimpijskim igrama i to Nilikina, Bonga i Marinković. Sa njima su obavljeni razgovori, ponuđen im je dodatni odmor, Vanja i Ajzak su odbili, dok je Frenk rekao da je umoran, tako da je on dobio mali dodatni odmor -rekao je trener Partizana.

On je naveo da Bošnjaković ima problema sa povredom.

- Malo vremena ima, ali tako je kako je. Probaćemo kroz treninge i utakmice da se uigravamo. Sve iziskuje vreme. Videćemo koliko će biti potrebno vremena da dođemo do neke željene forme - istakao je Obradović.

