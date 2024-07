PUSTINJSKA OLUJA: Amerikanci oduvali nemoćne "orlove" u olimpijskoj predigri u Abu Dabiju

PUSTINjSKA oluja u Abu Dabiju oduvala je „orlove“ daleko van domašaja sna o pobedi nad timom snova. Košarkaši Srbije imali su priliku da osete šta ih čeka na olimpijskoj premijeri u Lilu 28. jula, nadamo se da će tada biti u stanju da pruže ozbiljniji otpor Amerikancima nego u pripremnoj utakmici u „Etihad areni“ - 79:105.

FOTO: Tanjug/AP

Dobra i loša vest za Srbiju pred početak pustinjskog spektakla. Marinković spreman za igru nakon udarca u meču sa Australijom, Bogdanović je izašao na zagrevanje, ali je ponovo ostao na klupi, što sugeriše da se radi o lakšoj povredi i odluci stručnog tima da ništa ne rizikuje sa kapitenom. Hendikep koji je postajao sve uočljiviji kako je odmicao duel sa američkim NBA zvezdama.

U većem delu prvog poluvremena pokrivali smo ga faktorom iznenađenja. Verovatno nikome u selekciji SAD ego nije dozvolio da ispita šta može Avramović da uradi na terenu, što je Čačanin imun na strah od veličina obilno koristio u uvodu utakmice i postigao brzih osam poena. Selektor Pešić je već pole 40 sekundi dobio tehničku grešku zbog burne reakcije na nedosuđen faul Džejmsa na Petruševu, koji je i u ovom meču signalizirao NBA timovima da su se ogrešili o njega prošle sezone. Skočnost i eksplozivnost našeg startnog krilnog centra pomogla je „orlovima“ da ne zaostaju za Amerima, čak i da drže prednost u kontinuitetu do rane faze druge četvrtine.

Pomogle su i ukradene lopte, trojke pogođene iza nebranjenog bloka, Jokićeva ogromna želja da osokoli svoje saigrače u direktnim duelima sa nekim igračima čije su postere držali na zidovima svojih soba. U nekim situacijama je bio glasan kao retko kad u karijeri, protivno svom ravničarskom mentalitetu. U napadu agresivan, ali ne u istoj meri i učinkovit, Postigao je 13 poena u prvom poluvremenu, ali uz šut iz igre 5/15, što je upravo ono što je trener SAD Ker priželjkivao.

I vrapci na grani znaju šta sve može sa loptom da uradi Kari. Znali su i naši reprezentativci, ali nisu mogli da otkažu šou po mnogima najboljeg šutera svih vremena. Cepao je mrežicu svojim izbačajima u milisekundi, Dejvis je blokadama zaključao reket i primorao „orlove“ da ispaljuju dalekometne projektile. Kada nema Bogdanovića, u našoj selekciji nema rasnog šutera, pa ni posebne koristi od trojkaškog ispuvanja u čemu je prednjačio Micić. Superiornim individualnim kvalitetom i fizičkom superiornošću, Ameri su u završnici poluvremena priredili blickrig serijom 16-2 i već tada rešili pitanje pobednika.

"BRATE" ZA NAŠEG DEKIJA KAO što je i najavio, trener selekcije SAD Stiv Ker je na zagrevanje timova izašao u majici sa natpisom „brate“, posvećenoj Dejanu Milojeviću koji je preminuo početkom godine od posledica srčanog udara kao pomoćnik u stručnom timu Golden Stejta. O pijetetu Voriorsa prema našem Dekiju govori i to što su Ker i deo menadžmenta NBA franšize prisustvovali njegovoj sahrani na Novom bežanijskom groblju u Beogradu 12. februara.

U nastavku su samo podebljali Dejvisovu prepotentnu Dejvisovu izjavu o nepobedivosti. Odbranom su eliminisali naše kontranapade kao jedinu priliku za koševe bez rudarskih muka, ostavljajući prostor za trojke, ali u svim dosadašnjim pripremnim utakmicama pokazalo se da je priča o srpskoj šuterskoj školi daleka prošlost. Jokić je ostao na klupi u poslednjoj četvrtini, priliku su dobili Pokuševski i Ristić, ne i Milutinov koji je bio na Pešićevom spisku za poštedu u ovoj utakmici.

Do olimpijskog susreta sa Lebronovom osvetničkom družinom, „orlovi“ će odigrati još dva pripremna meča u našoj „Areni“, 21. jula sa Japanom i dan kasnije sa Grčkom.

SAD 105

SRBIJA 79

DVORANA “Etihad arena“. Gledalaca: 12.517. Sudije: Petraitis, Jener, Kerem.

SAD: Tejtum 4, Džejms 11 (5/7 za dva), Embid 8 (8 sk), Kari 24 (6/9 za tri), Holidej 8, Edvards 16 (3/5 za dva, 2/5 za tri), Halibarton, Adebajo 17 (3/4 za dva, 3/5 za tri, 8 sk), Dejvis 7 (2/2 za dva, 6 sk, 6 bl), Buker 3, Vajt 1, Poter 3, Gelovej 3, Hejs Dejvis.

SRBIJA: Dobrić 10 (2/4 za dva, 2/4 za tri, 3 sk), Petrušev 11 (5/6 za dva, 0/1 za tri, 2 sk, 2 as), Jokić 16 (6/15 za dva, 0/4 za tri, 11 sk, 2 as), Gudurić 8 (1/1 za dva, 2/4 za tri, 3 as), Avramović 14 (3/4 za dva, 2/5 za tri, 3 as), Plavšić 4, Micić 8 (2/8 za tri, 2 as), Marinković 5 (1/3 za tri), Radanov, Pokuševski (0/3 za tri), Ristić 3 (1/2 za tri), Bogdanović, Jaramaz, Milutinov.

28:28, 31:17, 24:13, 22:21

