"GOSPODA DA OPRAVDAJU ULOŽENE PARE" Nebojša Čović o događajima iz Arene, ambicijama...

PREDSEDNIK Crvene zvezde Nebojša Čović govorio je danas na vanrednoj konferenciji za medije nakon što je Crvenoj zvezdi dodeljen šampionski pehar Superlige Srbije.

FOTO: M. Vukadinović

Crvena zvezda juče nije uspela na terenu da se izbori za trofej zbog uvreda koje su dolazile sa tribina, kao i raznih predmeta ubačenih na teren, te je meč prekinunt pre završetka.

- Mi nemamo veze sa onim što se dešavalo sinoć. bili ste svedoci svega. Kreću raznorazne priče. Tri trofeja, po četvrti put od 2011. godine. Deveti uzasopni trofej prvaka Srbije i mi se sa tim trofejima ponosima, sedam titula prvaka ABA lige, određni broj trofeja Kupa Radivoja Koraća. Vidim da ima onih koji se strašno razumeju u košarku, vidim da će omalovažavati sve. Ali, mi se okrećemno novoj sezoni sa ciljevima koji su već delimčno postalvjeni. Jedan od tih ciljeva je da uđemo u Top 8 Evrolige. Naravno, što se tiče Kupa, ABA i domaćeg prvenstva, tu je sve jasno. Niti jedna titula nje laka, u košarci naročito. Vi znate da je košarka jedini sport, zajedno sa vateprolom koji ima regionalnu ligu. ne zna,m kako bi neki drugi sportovi prošli kada bi se igrala regionalna liga. Igrati Kup Koraća, kao i domaće takmičenje je izazovno i taj put nije lak, a dolazi na kraju sezone gde su igrači istrošeni. Nama se to takođe dogodilo.

Govorio je o ambicijama za narednu sezonu.

- Za sledeću sezonu želimo iskorak, plasman u Top 8 Evrolige, uz naravno ostale iste ciljeve. Posebno je važan bio dolazak trenera Janisa Sferopulosa, sve što je uradio bilo je dobro, uprkos tome što je krenuo sa dva poraza u derbijima. On je odmah rekao da ćemo osvojiti sve trofeje, a što se tiče Evrolige moramo uzeti u obzir i povrede koje su nas pratile. Da li smo mogli bolje? Jesmo, ali svejedno je jesi li 16. ili 11, kad nisi u planiranih 10, istakao je Čović na konferenciji za medije u hali "Aleksandar Nikolić" posle dodele trofeja Superlige.

O Partizanu i medijima...

- Naš stručni štab nije provocirao nikoga. treba opravdati ogromne pare, te pare su državne i te pare treba opravda gospoda koja ih je potrošila, a mi za to ništa nismo krivi. Oni su najbolji klub, institucija, imaju najboljeg trenera, a to stvarno mislim. Oni imaju najboljeg predsednika, direktora, marketinga. Onda dođe gospodin Grk, zgodni Grk i bude 8:0. Sve ostalo zaključite sami. Mi smo raspoloženi za sardnju sa medijima. Možda sam ja nekad bio žustriji, ali nikada nisam rekao da imate "frankenštajnske redakcije". Nikada to nisam rekao. Imao sam pristupe različite, ali na kraju rad da rezultat. bez obzira koliko nekog procenjujete, morate ga ceniti po radu. Još jedno,m i vama sam vrlo zavalan. Ako je bilo određeih problema sa naše strane, ništa nije bilo namerno, ako sa vaše strane nije bilo zlonamerno.

