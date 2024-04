SRBIN JE SILA! Brutalna partija Nikole Jokića o kojoj bruji Amerika

MORAO je Nikola Jokić da povuče više nego što se nadao. Denver je dočekao totalnog autsajdera San Antonio u "Bol Areni".

Ali Greg Popovič ne bi bio jedan od najvećih kad ne bi znao da "naškodi" i najboljima. Trener Sparsa je dobro preznojio najboljeg košarkaša današnjicnj i izvukao maksimum iz njega. Naime, Denver je savladao San Antonio 110:105 i tako se vratio na pobednički kolosek i na sedam mečeva pre kraja u potpunosti se zakuvala trka za prvo mesto Zapadne konferencije.

Nikola Jokić je utakmicu završio bez tripl-dabla, ali je u svakom smislu bio predvodnik ekipe, ubacio je 42 poena (18/32 FG) uz 16 skokova i 6 asistencija! Brutalna partija silnog Srbina pred očima "ludog Srbina".

Što se tiče samog meča u sastavu Denvera je sve škripalo osim igre momka iz Sombora. Video se opet izostanak Džamala Mareja, međutim makar je Aron Gordon odigrao netipično efikasno, što se ispostavilo izuzetno bitnim.

Denver je poveo 13:3 na samom početku, ali su potom usledili prvi obrisi oscilacija, pa je tako rival dva puta poravnavao i dva ptuao pet išao do minus sedam do starta drugog kvartala. Čak su do poluvremena u dobrom delu Sparsi i vodili nakon toga, a na pauzu se otišlo ipak pri rezultati 55:54.

Na drugoj strani Viktor Vembanjama je napadački bio oko svog učinka, međutim defanzivno nije uspevao da zaustavi Nikolu, ali je i tako San Antonio bio u meču. Možda su mnogi pomislili da je gotov kada na semaforu pisalo maksimalnih 99:88 u četvrtoj četvrtini, ali je serijom od 12:0 rival poveo, a potom je Jokić u nekoliko vrata vraćao vođstvo.

Klackalica je presečena na oko 25 sekundi do kraja, kada je za tri poena pogodio Majkl Porter Džunior. Nije isto uspeo da učini mladi Francuz posle tajm-auta, pa su slobodna bacanja zaključila meč.

Aron Gordon je u pobedničkom timu bio drugiu najefikasniji sa 23 poena, 7 skokova i 4 asistencije, dok je meč-viner Porter dodao 15 i 16 uhvaćenih lopti.

Na drugoj strani Malaki Branam je ubacio 24, a Vikotr Vembanjama 23 poena uz 15 skokova i 8 dodavanja za koševe.

Tokom večeri je pobedu upisala i Minesota Timbervulvs protiv Hjuston Roketsa 113:106, pa sada oni i Oklahoma Siti Tander imaju 52-23 skor, dok je Denver na prvom mestu sa 53-23.

