"TONI, DA NE MEŠAMO BABE I ŽABE"! Hrvatski trener optužen za ratne zločine nad Srbima osudio Kukoča zbog Jokića

NE stišava se bura oko izjave Tonija Kukoča da Nikola Jokić još uvek nije prevazišao Vladu Divca i Dina Rađu.

Oglasili su se čak i Amerikanci, mnogi u Evropi, naročito u Srbiji, ali i Hrvati imaju zamerke na račun legende Jugoplastike i Čikaga. Tačnije, Neven Spahija, košarkaški trener iz Hrvatske.

- Sport je interesantan upravo zbog ovakvih stvari, jer svako ima svoje mišljenje, a onda iz toga izađu kontroverze nakon kojih krenu brojni neprimereni komentari. Toni Kukoč je jedan od najboljih evropskih košarkaša svih vremena. To je čovek koji je napravio čuda u svojoj karijeri i ima pravo na mišljenje. Nije mi jasno zašto se neko ljuti. Ne želim da komentarišem ono što je Toni rekao, ali mogu reći svoje mišljenje. Nikola Jokić je apsolutno najbolji centar koji je iz Evrope došao u NBA. Dvostruki MVP, MVP je finala, čovek koji je na svojim leđima doveo klub do titule prvaka NBA, momak čije su brojke abnormalne. Nikola Jokić je dečko koji košarku svaki dan čini boljom. Dakle, neviđenog je kvaliteta. Ne postoji evropski centar koji može i blizu prići onome što je Jokić. Sasvim sam drugačijeg mišljenja od Kukoča, ali ne ljuti me njegovo mišljenje. Video sam na američkim sajtovima tu izjavu, Toni je tamo igrao dugo, ima svoj stav i to je tako - rekao je Neven Spahija za "Indeks.hr".

Mnogi će reći da je Jokiću ili Dončiću bilo mnogo lakše nego Draženu, Toniju ili Dinu jer su došli u ligu koja ih je od prvog dana tretirala kao zvezde, posebno Dončića.

- Da ne mešamo kruške i jabuke. Ovde govorimo o vremenskom razmaku od 30 godina ili više. Nema potrebe za tim, danas je drugo vreme. Led su probili igrači poput Dražena, Tonija, Dina i još nekih Evropljana. Posebno se Dražen, po dolasku u NBA, mnogo promenio u mišljenju i odnosu prema evropskim igračima. Tada je preovladavalo mišljenje da evropski igrači ne mogu da igraju u NBA jer nisu dovoljno atletski moćni. Ovakav stav koštao je NBA činjenice da mnogi vrhunski igrači nikada nisu došli u Ameriku da pokažu šta mogu. Bio je to potpuno pogrešan i čudan stav. Nakon toga, NBA je počela drugačije da gleda na Evropu, najviše zahvaljujući Doniju Nelsonu i Bafordu, koji su shvatili da se u Evropi krije rudnik dijamanata. Danas vidimo da su bili u pravu. Bila je faza kada su bili totalno dezorijentisani i potpisivali bilo šta iz Evrope, samo da ne pogreše. To su bila takva vremena - zaključio je Spahija za hrvatske medije.

Podsećanja radi, Neven Spahija je 2010. godine ispitan pred istražnim sudijom Županijskog suda u Splitu o slučaju mučenja srpskih ratnih zarobljenika i civila u šibenskom vojnom zatvoru Kuline tokom rata.

Spahija, sada trener italijanske ekipe Venecija, a koji je u ratu bio pripadnik 72. bataljona Vojne policije, sudiji je ispričao svoja saznanja o zločinima iz 1992. i 1993. godine.

On je bio dežuran u kasarni u šibenskkom kvartu Šubićevac kad je u nju 2. marta 1992. godine dovedena i brutalno prebijena grupa srpskih zarobljenika u čemu je, po izjavama svedoka, učestvovao i Spahija, prenosi list.

Neki od svedoka potvrdili su da je Spahija dolazio i u Kuline, iako za to nije imao ovlašćenja.

Bivši vojni policajac Rajko Žarković najdirektnije je optužio Spahiju, ispričavši da je maltretirao pritvorenog ratnog zarobljenika koji se preziva Zeljak.

