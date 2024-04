ŠOU NA KONFERENCIJI ZVEZDE: Sferopulos trljao prste kao da broji pare, a evo i zašto!

TRENER Crvene zvezde, Janis Sferopulos, posle pobede nad SC Derbijem (94:76) nije krio zadovoljstvo zbog toga što su crveno-beli obezbedili prvo mesto u ligaškom delu ABA lige.

Grčki stručnjak je najpre analizirao utakmicu protiv kluba iz Podgorice koju je aktuelni vicešampion regionalnog takmičenja kontrolisao od početka do kraja.

- Želim da kažem da smo bili jako fokusirani i koncentrisani, dobro smo počeli defanzivno, potom smo stekli dvocifrenu prednost. Tokom meča smo uvećavali tu razliku i zaslužili smo pobedu. Nismo dali rivalu da utiče na ishod utakmice. Zaključak je da smo na meč od kraja ligaškog dela, zaslužili smo da budemo prvi, imali smo najbolje sposobnosti od svih timova i zato čestitam svojim igračima - rekao je Sferopulos.

Dotakao se i ambicije koje tim sa Malog Kalemegdana ima do kraja sezone.

- Ambicije Crvene zvezde su uvek iste kada je ABA liga u pitanju. Jasno je da želimo titulu, iako smo svesni da neće biti lako, da moramo da idemo korak po korak. Mi smo profesionalci i znamo da je za klub vrlo važno da se bori za sve titule. U Evroligi smo ispali iz plej-ofa i plej-ina, tako da je sada fokus na ABA ligi. Svi igrači moraju da daju sve od sebe. Imamo još tri meča do kraja, dva u Evroligi i jedan u ABA ligi. Moramo da budemo koncentrisani za sva tri meča.

Za kraj je govorio i o Dubaiju koji bi od naredne sezone trebalo da bude deo regionalnog takmičenja.

- Mislim da je generalno košarka u svetu otvorena, nema više granica. Kada je Dubai počeo da bude zainteresovan da nastupa u Evroligi, treba da nađe i način, a to je bilo kroz ABA ligu. To što je Dubai u ABA ligi će dati dodatni so i biber šampionatu - rekao je Grk, a trljao prste kao da broji novac, čime je napravio jasnu aluziju na finansijsku "injekciju" koju će regionalna liga dobiti od učestvovanja takvog tima. - Mislim da je dobra stvar za svaku ligu to što kvalitetan tim ulazi. Svi klubovi iz Jugoslavije imaju dosta tradicije - zaključio je Sferopulos.

Podsetimo, Crvena zvezda u četvrtak od 19 sati u 33. kolu Evrolige dočekuje Olimpijakos, dok u poslednjem duelu ABA lige gostuju Splitu (nedelja, 18).

