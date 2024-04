SA VRHA NA TITULU: Kako je Zvezda overila prvo mesto u ABA ligi

PRED poslednje tri utakmice regularnom delu ABA lige, Crvenoj zvezdi je bila potrebna jedna pobeda da osigura prvo mesto i prednost domaćeg terena kroz čitav plej-of. Propustila je priliku protiv Mege, ne i u susretu sa podgoričkim Studentskim centrom - 94:76.

Foto ABA liga

Imali su crveno-beli trojkaške treninge u jadranskim mečevima, ali nikad odnos šuteva za tri i dva poena 20:7 kao u prvom poluvremenu. Zavela ih je fenomenalna realizacija van linije 6,75 u prvih 12 minuta (8/10). Hanga je bio nepogrešiv (4/4), Gedraitis takođe (2/2). Svi su se okuražili, pa je u preostalih osam minuta druge četvrtine pogođena jedna trojka iz deset pokušaja. Odbrana je bila dovoljno dobra da, uprkos potpunom odsustvu unutrašnje igre, Zvezda na odmor ode sa plus 13.

Nedović je u nastavak ušao sa osećajem da nije ispucao svoju kvotu šuteva u prvom delu utakmice. U uvodna tri minuta nastavka pogodio je tri dalekometna hica, ubacio deset poena u tom kratkom intervalu i slomio ambicije „studenata“ u ovom meču, ako su ih uopšte i doneli iz Podgorice.

Aplauz oko 2.000 navijača razlegao se halom „Aleksandrom Nikolićem“ kada je u 26. minutu na parket kročio Jago dos Santos. Brazilski plejmejker, koji im se preko noći uvukao u srca, vratio se na teren posle 20 dana pauze zbog povrede u meču sa Makabijem 14. marta. Maska je štitila operisanu sinusnu kost i tako će zasigurno biti određeno vreme. Njegova trojka u poslednjoj četvrtini, u tom trenutku 14. za Zvezdu iz 27 šuteva, razgalila je publiku u predveče prvog radnog dana u nedelji. Do poslednjeg zvuka sirene ubacila je 16, sa sjajnih 52 odsto uspešnosti sa trojkaške distance.

Crveno-bele u četvrtak čeka duel sa Olimpijakosom, oproštajni u Evroligi pred domaćom publikom, potom gostovanje Splitu za kraj ligaške sezone na Jadranu.

C. ZVEZDA - SC DERBI 94:76 (30:18, 17:16, 27:21, 20:21)

HALA „Aleksandar Nikolić“. Gledalaca: 2.104. Sudije: Nikolić, Savović, Davidov.

C. ZVEZDA: Lazarević, Teodosić 5 (5 as), Hanga 15 (4/5 za tri, 6 as), Davidovac 12, Mitrović 7 (6 sk), Lazić 5, Tobi, Bolomboj 15 (6/6 za dva, 5 sk), Ilić 5, Nedović 16 (5/6 za tri, 8 as), Gedraitis 10, Dos Santos 4.

SC DERBI: Bogavac 6, Pavlićević 4, Vučeljić, Hadžibegović 15 (4 sk), Baćović 3, Ivišić 4, Dokins 7, Drobnjak 12, Drežnjak 6, Kapusta 5, Mirković 14 (6 sk).

