SMAILAGIĆ ZABRINUT: "Naravno da nas je poremetilo!"

Košarakaši Partizana igraju meč 32. kola Evrolige protiv ekipe Olimpijakosa u četvrtak od 20 časova i 30 minuta, a Alen Smailagić govorio je o očekivanjima pred meč, ali i o Zeku Ledeju koji se jš uvek nije priključio treninzima.

Krilni košarakaš istakao je da je upoznat sa ekipom Olmipijakosa i da zna da će biti teško, ali da borba za plej-in ne prestaje.

- Svi znamo kakva je to ekipa, da su dobri, da imaju dobre igrače, ali i nama su sve utakmice do kraja važne. Moramo da ostavimo srce na terenu i moramo da pobedimo. Razmišljamo o pobedama, treniramo za to, svaka utakmica je bitna, daćemo sve od sebe da probamo da uđemo u plej-in. Igramo pred domaćim navijačima, na našem terenu i na našim koševima, gde smo mi naviklli. Neće biti tako lagano i moraćemo da se borimo do kraja da pobedimo - rekao je Smailagić

Na pitanje o Zeku Ledeju, rekao je da ih je sve pogodila vest o smrti njegovog oca, i da je cela ekipa uz njega.

- Kako nas nije poremetilo? Tragično je to što se desilo, ne bih voleo da se nikome od nas to desi. Jedva čekamo da bude tu, on je važan deo naše ekipe. - dodao je krilni košarkaš.

Još jednom je pohvalio navijače i dodao kolika su podrška klubu.

- Nemam šta da kažem, to se već očekuje. Ja obožavam ove navijače koji dolaze da nas bodre, želimo da budu tu na svakoj utakmici i da budu naš šesti igrač na terenu - završio je Smailagić.

Partizan je trenutno 11. na tabeli sa 14 pobeda i 17 poraza, dok je Olimpijakos peti sa 19 pobeda i 12 poraza.

