PUKLA BRUKA! Igrao za Srbiju na Svetskom prvenstvu, FIBA mu sad zabranila da se bavi košarkom do kraja života!

"Srbija = zemlja košarke". Odavno se tako govori, ali... ima nekih ljudi u našoj košarci koji ne samo da ne proslave ime Srbije u svetu, već je obrukaju. I, izgleda da se to upravo sada i desilo.

Foto Tanjug

Hrvatski list "Slobodna Dalmacija" piše o skandalu vezanom za nameštanje utakmica, a neslavni junak te priče, u kojoj su petorica Srba oštro kažnjena od FIBA - ni manje, ni više igrao je za Srbiju na FIFA Sveskom prvenstvu.

I to za igrače do 17 godina starosti.

Te 2010. na "mini" Mundobasket našu reprezentaciju su, po brojevima, predstavljali Aleksandar Cvetović, Nikola Radičević, Marko Radonjić, Nemanja Dangubić, Nikola Čvorović, Luka Mitrović, Nenad Miljenović, Nemanja Krstić, Nikola Janković, Đorđe Milošević, Nemanja Bezbradica i Marko Ćirović.

I, baš pomenuti Marko Radonjić, koji je na tom šampionatu sa prosecima od 5,8 poena, 2,5 skokova i 1,4 asistencije po meču pomogao Srbiji da završi prvenstvo sveta na petom mestu (devet poena je dao Amerikancima, za koje su igrali i Bredli Bil i Andre Dramond) sada se našao na tapetu FIBA.

Ovako o njemu i Stefanu Šajinu, ali i još trojici srpskih košarkaša piše pomenuti hrvatski list.

"(Ovi) igrači, koji su nameštali utakmice, doživotno su suspendovani prema odluci FIBA. Radonjiću je u utorak izrečena kazna, FIBA je odluku obrazložila na čak 23 stranice, a pretpostavka je kako se kazna odnosi na razdoblje kada je nastupao za Balkan iz Botevgrada u Bugarskoj.

Nakon Radonjića i Šajina, na neslavnom popisu našla su se i još trojica srpskih košarkaša.

Kako piše Kurir, zbog povezanosti s klađenjem suspendovani su još Aleksandar Ilikić, Ljubomir Čampara i Nikola Pavlović.

Čampari će kazna biti aktivna do 2025., Ilkiću do 2028., a Pavlović je dobio najtežu kaznu, čak do 2031. godine. Izrečene kazne odnose se na igračku karijeru, trenersku karijeru, ali i bilo kakvu funkciju u košarkaškim klubovima u propisanom razdoblju".

Radonjić (31) je, inače, igrao za Napredak, Slogu, Vojvodinu, Borac, Isku, Dinamik, Novi Pazar, pomenuti bugarski Balkan, te FMP i, od 2022, ponvo za Borac iz Čačka.

Stefan Šajin je nešto ranije doživotno suspendovan od strane FIBA, a igrao je za Vojvodinu, na samom početku i kraju karijere, te Spartak, Munisipal iz Rumunije, Mladost, Dinamik, hrvatsko Škrljevo i, od 2022. do 2023, za "Vošu".

