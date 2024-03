PARTIZAN BEZ LEDEJA, REAL BEZ TROJICE: Poznato kada se Zek vraća na teren, ''kraljevići'' ne mogu da računaju na trio veterana u Beogradu

Košarkaši Partizana večeras od 20.30 časova igraju utakmicu 31. kola Evrolige protiv Real Madrida u "Štark areni".

Partizan neće moći da računa na Zeka Ledeja koji je i dalje u Americi zbog smrti oca. Kako stvari stoje, on će se sledeće nedelje vratiti i biće na raspolaganju ekipi za meč sa Olimpijakosom.

Real je u Beograd došao bez trojice bitnih igrača.

- Imamo povrede, ali to se dešava svim timovima. Nećemo imati Rudija, Ljulja i Rodrigeza, oni neće biti ovde u Beogradu. Najvažnije je da budemo svi spremni i zdravi za trenutke kada budemo igrali plej-of. Srećni smo što već imamo prednost domaćeg terena u plej-ofu. To nam je važno jer je to bio cilj na startu sezone i sada moramo da nastavimo da radimo svoj posao. Naš posao je da poštujemo rad tokom cele sezone i da poštujemo protivnike. Igramo protiv Partizana koji igra posebno dobro kod kuće i oni takođe hoće da ostvare svoje ciljeve - istakao je trener Madriđana za "Sport klub".

