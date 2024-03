A POSLE ZVEZDA - PAO... Sferopulos odbio alibi, a Ergin Ataman otkrio ko ga je spasao u Beogradu

Crvena zvezda i Panatinaikos odigrali su meč 30. Evrolige u Beogradu, a konačan ishod, logično, nije se svideo strategu domaćih.

Podsetimo, Crvena zvezda je prilično glatko izgubila od Panatinaikosa, što joj je bio šesti uzastopni poraz u elitnom takmičenju.





- Mislim da smo imali šansu kada smo spustili zaostatak na 6-7 razlike imali 2-3 napada u kojima smo promašili otvorene šuteve. Da smo ih dali, ostali bismo u meču i mogli bi da ga dobijemo, ali propustili smo da to uradimo. Panatinaikos ima kvalitet, ponovo je izgradio prednost a onda je postalo teško vratiti se opet u igru - rekao je Sferopulos.

Njegov kolega sa klupe Panatinaikosa, Ergin Ataman ovako je prokomentarisao trijumf:



- Bilo je veoma važno što smo pobedili. Ostale su nam četiri utakmice da sačuvamo našu poziciju. Igrali smo dobro, kontrolisali utakmicu od početka do kraja. Zvezda, sa Teodosićem i Nedovićem, je drugačiji tim nego kad njih nema. Što se nas tiče, mislim da smo rešili meč početkom 3. četrvrtine, kad smo odbranom zaustavili nalet rivala, a u napadu potom nastavili da igramo dobro. Pobedili smo i sad se koncentrišemo na petak i meč sa Barselonom na našem terenu - rekao je turski strateg.

Sferopulos je pred novinarima rekao da ne želi da traži alibi u povredama igrača.

Miloš Teodosić se večeras vratio u tim posle duže pauze, a van stroja su bili Nikola Topić, Branko Lazić, Jago dos Santos i Trej Tompkins.







Sferopulos je rekao da je njegova ekipa pokušala da bude konkurentna do samog kraja:





"Borili smo se svim silama do kraja utakmice. Pokušali smo da ostanemo u meču što duže i dođemo do šanse da preokrenemo i pobedimo, ali smo propustili neke odlične šanse za to, promašili zakucavanje i otvorene šuteve. Panatinaikos je mnogo kvalitetna ekipa i povratila je dvocifrenu prednost kad smo mi uspeli da priđemo na minus šest ili sedam razlike", dodao je Sferopulos.





Zvezda je sad matematički ispala iz trke za plej-in Evrolige.

"Pokušaćemo i dalje da pobedimo što više utakmice do kraja Evrolige, ali nam je prioritet da obezbedimo prvo mesto na tabeli ABA lige i osiguramo prednost domaćeg terena u plej-ofu", zaključio je Sferopulos.



Ergin Ataman je pričao kako su se u njegovoj ekipi pojavila dva spasioca:





"Počeli smo odlično napadački, ali nije lako na gostovanju održati takav nivo igre do kraja. U poslednjoj četvrtini smo malo pali u napadu, tri minuta nismo našli koš, ali su se "pojavili" Kostas Slukas i Matijas Lesor i stabilizovali situaciju. Imali smo 25 asistencija što je pokazatelj da smo odlično igrali iako smo imali skraćen roster zbog izostanka Vildoze i Adetokumba", rekao je Ataman na konferenciji za medije.





Što se tiče raspleta u Evroligi, turski strateg i dalje gaji najveće ambicije."Uvek kad preuzmem neki klub imam visoke ambicije. Real je možda za nijansu pokazao više od ostalih, ali mislim da postoji još klubova koji konkurišu za najviše ciljeve. Mi ćemo pre svega pokušati da imamo što bolje mesto na tabeli pred plej-of", zaključio je Ataman.

