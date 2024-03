ŠANSE PARTIZANA ZA PLEJ-IN: Četiri utakmice kod kuće i četiri konkurenta

SINDROM poslednje četvrtine oduzeo je Partizanu šansu da sruši gubitničku tradiciju u mečevima sa Barselonom, ali ne i šansu da se izbori za deseto mesto koje vodi u plej-in. Pet utakmica do kraja ligaškog dela, četiri kod kuće i četiri konkurenta za poslednju poziciju iznad crte.

FOTO: M. Vukadinović

Makabi i Baskonija umakli su na tri pobede razlike, tako da petorku pretendenata čine Partizan, Valensija, Milano, Efes i Bajern. Teoretski i Žalgiris, ali sa ztano manjim izgledima za produžetak sezone u elitnom takmičenju.

- Naredni meč igramo protiv Baskonije, koja verovatno više nije naš direktan konkurent - realan je trener crno-belih Željko Obradović. - Posle toga utakmica sa Realom, koji dominira u Evroligi, pa Olimpijakos, takođe jedan od kandidata za fajnal-for. Na kraju Alba na strani i Valensija kod kuće. Sve će zavisiti od rezultata u poslednjih pet kola. Moramo da razmišljamo pozitivno i da se nadamo da možemo da igramo na višem nivou. Za to su nam potrebni igrači koji ovog trenutka ne igraju kako se očekuje. Kroz razgovor i treninge videćemo koji su to problemi, šta im smeta, šta ja mogu da uradim. Daću sve od sebe do samog kraja.

Crno-beli imaju prednost u međusobnim susretima sa Milanom i Efesom, Valensiju su pobedili u gostima, dok su lošiji u dvoboju sa Bajernom. Nije isključeno da u krugu više timova sa istim učinkom odluči mini-tabela. Igraće i najviše utakmica na domaćem terenu u preostalih pet kola, što je od velikog značaja imajući u vidu da su van "Arene" ostvarili samo tri pobede.

Ko god da se domogne desetog mesta, imaće pakleno težak put do plej-ofa. Potrebno je da u gostima dobije dve eliminacione utakmice, najpre protiv devetog tima i potom protiv poraženog iz duela sedmog i osmog.

