BIRTS PRED BUDUĆNOST: "Treba da igramo kao protiv Partizan"

Košarkaši Borca iz Čačka sastaće se sa ekipom Budućnosti u okviru 23. kola ABA lige.

https://unsplash.com/photos/BfphcCvhl6E

Košarakaš Borca Tajlan Birts rekao je danas da njegova ekipa mora da nastupi sa istom željom i motivom kao i protiv Partizana.

- Iako smo poraženi od Partizana, ne možemo da očajavamo. Odigrali smo odličnu utakmicu protiv šampiona takmičenja i člana Evrolige, što nam služi na čast. Bilo je lepo videti kako od prvog do poslednjeg minuta igramo kao pravi tim. To je model koji moramo da primenimo na svaki naredni meč, sve do okončanja ABA lige - rekao je Birts, prenosi klub.

Dodao je i da je Budućnost sjajna ekipa.

- Sledi okršaj protiv Budućnosti, sjajne ekipe, koja ove godine igra na zavidnom nivou. Uostalom, drugo mesto, na kom se nalazi, svedoči kakav je to sastav. Nadam se da ćemo biti u stanju da prenesemo energiju i borbenost iz duela sa Partizanom na naredni meč - rekao je Birts.

Za kraj je rekao da moraju da porade na detaljima.

- Naravno, biće potrebno da poradimo na nekim sitnim detaljima i propustima koji su nam se provukli u Čačku, a ako to učinimo, siguran sam da možemo da odigramo na još boljem nivou - zaključio je krilni igrač Borca.

Utakmica je na programu u subotu u 19 časova u sportskom centru "Morača" u Podgorici.

