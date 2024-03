JOKIĆ HVALI DONČIĆA: "Drago mi je da ga vidim!"

Nakon pobede Denvera nad Majamijem 100:88, Nikola Jokić govorio je za američke medije o brojnim temama, između ostalih i o Luki Dončiću.

Najpre je komentarisao igre Redžija Džeksona, momka koji je bio jedan od ključnih na sinoćnoj utakmici.

- On je odličan igrač. Čim je pogodio prvi šut, nastavio je da bude agresivan. Nije nešto čime sam iznenađen, drago mi je zbog njega. Ubacio je sedam poena - rekao je Jokić.

Dodao je da je bila vrlo agresivna igra Majamija.

- Sve što čine je vrlo agresivno, silovito, u odbrani i napadu. Drago mi je da smo pobedili - dodao je srpski centar.

Jokića uskoro očekuje duel sa Dalasom koji predvodi Luka Dončić.

- Kao bilo koja druga utakmica. Drago mi je kad ga sretnem, da se družimo, odemo na večeru, ali se ne spremam drugačije u odnosu na druge mečeve - rekao je o slovenačkoj zvezdi.

Somborac je komentarisao šanse Dončića da dobije MVP priznanje u narednim godinama.

- Mislim da zaslužuje, odluka ne zavisi od mene - kaže Jokić.

Na kraju je pohvalio i odbranu svog tima.

- Igrali smo dobru odbranu. Kad je potrebno, mi to možemo. U prvoj deonici su postigli 19, u poslednjoj 17, to je trend kojim moramo da idemo - zaključio je on.

Srpski centar je u sinoćnom duelu postigao 12 poena, 14 skokova i šest asistencija.

