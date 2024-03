PARTIZAN SE MUČIO U ČAČKU: Borac naterao crno-bele da se narade za dva ABA boda

KOŠARKAŠI Partizana pobedili su Borac u Čačku sa 77:84 (26:26, 15:23, 16:12, 20:23) u 22. kolu ABA lige. Crno-beli su morali da se pomuče da dođu do nova dva boda u regionalnom takmičenju.

Dobar otpor tokom cele utakmice pružili su izabranici Dejana Mijatovića i bili su blizu velikog iznenađenja, ali nisu uspeli da sruše aktuelnog šampiona.

Gosti su odlično otvorili susret, brzo su stigli do dvocifrene prednosti - 5:15. Činilo se tada će bez problema doći do novog trijumfa. Ipak, Borac nije odustajao pa je do kraja prvog perioda napravio seriju 21:11.

Nastavio je Borac da muči Partizan, no crno-beli su dobro odigrali poslednja tri minuta drugog kvartala, pa su na veliki odmor otišli sa osam poena prednosti - 41:49.

Tim Željka Obradovića je tokom celog trećeg perioda bio u vođstvu, pa je u poslednju četvrtinu ušao sa +4 - 57:61.

Očekivalo se da će gosti dodati gas i prelomiti utakmicu, ipak tako nije mislio domaćin koji je odličnom igrom na oba kraja terena uspeo da uvede susret u neizvesnu završnicu. Partizan je serijom 13:0 (dve trojke Smailagića, jedna Ledeja i četiri bacanja Avramovića) uspeo da prelomi meč i upiše trijumf.

Borac je nastavio sa lošim rezultatima u ABA ligi, ovo mu je bio sedmi poraz na poslednjih osam mečeva (savladan je samo Split).

Crno-bele je do pobede predvodio Zek Ledej sa 18 poena, Aleksa Avramović je dodao 16. Kod Čačana se najvviše istakao Danilo Tasić sa 17 poena, pratio ga je Tajlan Birts sa 15.

Navijače kluba iz Humske može da raduje što se u tim vratio Džejms Naneli, u sastavu je bio i Tristan Vukčević ali nije ulazio u igru. Van ekipe su ovog ponedeljka ostali Pi Džej Doužer, Frenk Kaminski i Ognjen Jaramaz.

Partizan sada ima učinak 16-6, Borac je na 8-14.

Borac - Partizan 77:84 (26:26, 15:23, 16:12, 20:23)

Dvorana: "Borac". Gledalaca: 2.200. Sudije: Tomislav Hordov, Luka Kardum, Krunoslav Peić.

Borac: Rebrača, Segu 3, Birts 15, Nikolić, Tasić 17, Tomašević 7, Talić 3, Frenklin 4, Uskoković 7, Todorović, Čarapić 13, Manojlović 8.

Partizan: Smit 8, Vukčević, Ledej 18, Avramović 16, Koprivica 4, Panter 4, Smailagić 8, Naneli, Trifunović 14, Anđušić 12, Ponitka, Kaboklo.

