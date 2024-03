NAVIJAČI VAPILI "DAJTE NAM BOBANA", ALI... Umesto duela Marjanović - Vembanjama videli treće čudo od centra (VIDEO)

Boban Marjanović je poslednju NBA utakmicu odigrao pre nešto više od mesec dana, ali su se navijači Hjustona nadali da bi mogao da zaigra protiv bivšeg kluba, San Antonio sparsa. Ipak, to što od njegovog duela sa supertalentovanim Viktorom Vembanjamom nije bilo ništa, ne znači da pristalice Roketsa nisu imale u čemu da uživaju.

Srpski gorostas nije igrao još od pobede nad Torontom ostvarene 3. februara. U januaru je nastupio u četiri navrata, u novembru dvaput, jednom u oktobru i to je to. A mogućnost Bobijevog megdana sa prvim pikom prošlog NBA drafta budila je maštu navijača "raketa".

- Dajte ljudima ono što hoće, Vembi - Boban! - tražili su. Ali...

Give the people what they want: Wemby vs Boban. pic.twitter.com/5gcB76DVYn — Kyle Carpenter (@KyleCarpenter) March 6, 2024

Hjuston je i bez Bobana Marjanovića dobio lokalni derbi Teksasa, savladavši San Antonio sa 114:101.

A kako je igrao turski centar, Aleperen Šengin, i nije moglo da se završi drugačije.

Šengin je postao tek peti igrač u NBA istoriji koji je na jednom meču dogurao do 45 poena ubacio je tačno toliko), 15 skokova (on je imao jedan više) i pet "krađa" (toliko je i on ostvario, uz tri asistencije i jednu blokadu). Pre njega, to su uradili samo Entoni Dejvis, dvaput, te po jednom Džoel Embid, Džejms Harden i Džon Dru.

Ali, sa 21 godinom i 224 dana, Turčin je najmlađi kome je to pošlo za rukom u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu.

Evo i kako je mučio Sparse, za koje je Vembanjama ubacio skromnih deset poena (šit 4(10) i imao 11 skokova, ali i sedam blokada i šest izgubljenih lopti:

A CAREER NIGHT FOR ALPEREN SENGUN 👏



🚀 45 PTS (career high)

🚀 19-32 FGM

🚀 16 REB

🚀 5 STL pic.twitter.com/dDzo76vvF4 — NBA (@NBA) March 6, 2024

Šengin ima samo 21 godinu, a ove sezone ostvaruje proseke od 21,3 poena, 9,3 skoka i 4,8 asistencija po NBA utakmici.

NBA rezultati:





Boban Marjanović - NBA statistika

Šarlot (15-47) - Orlando (36-26) 89:101Njujork (36-26) - Atlanta (27-34) 100:116Klivlend (40-21) - Boston (48-13) 105:104Majami (35-26) - Detroit (9-52) 118:110Toronto (23-39) - Nju Orleans (37-25) 98:139Bruklin (25-37) - Filadelfija (35-26) 112:107Hjuston (27-34) - San Antonio (13-49) 114:101Dalas (34-28) - Indijana (35-28) 120:137Denver (42-20) - Feniks (36-26) 107:117

Ove sezone Boban Marjanović prosečno igra samo 5,3 minuta i ostvaruje 2,6 poena i 2,4 skoka po utakmici.

NBA tabele

U Zapadnoj NBA konferenciji prvo mesto drže Minesota sa učinkom 43-19, druga je Oklahoma sa 42-19, treći je sada Denver sa 42-20, a četvrti Los Anđeles klipersi sa 39-21, Iza su Nju Orleans sa 37-25, Feniks sa 36-26 i ostatak konkurencije.

Na "istoku" vodi Boston sa 48-13, a za njim slede Milvoki sa 41-21, Klivlend sa 40-21, Orlando i Njujork sa po 36-26, Majami i Filadelfija sa po 35-26...

NBA liga, sezona 2023/2024 - termini, plej-of, Olimpijske igre...

Ligaški deo nadmetanja traje do 14. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 utakmice.

Plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije na programu je od 16. do 19. aprila, a dan kasnije, 20. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa. Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 6. jun, a moguća majstorica igrala bi se 23. juna. Samo mesec dana kasnije, 26. jula, u Parizu počinju 33. Letnje olimpijske igre, koje traju do 11. avgusta.

