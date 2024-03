NIKOLA JOVIĆ IZAZVAO "HAOS" U MAJAMIJU: Mladi Srbin opet izbačen sa NBA utakmice, a reakcije trenera i saigrača su priča za sebe! (VIDEO)

Kada se prošle nedelje Nikola Jović vratio NBA utakmicama, posle suspenzije zbog učešća u jednom većem košarkaškom sukobu na terenu, zablistao je. Ali, nije dugo prošlo, a ponovo je kažnjen onako kako se kažnjavaju najveći prestupnici u sportu, izbacivanjem sa utakmice.

Tviter / Zachppp

Ovaj košarkaški reprezentativac Srbije, osvajač svetskog srebra prošle godine u Manili, izrasta u jednog od važnijih igrača u ekipi Majami hita. Trofejni trener Erik Spolstra ne samo da veruje da ovaj 20-godišnjak može da doprinese timu, već ga sve češće stavlja u startnu postavu. Tako je bilo i minule noći protiv Detroita.

Jeste, to je onaj Detroit koji je "pretio" da ove sezone ima najgori učinak u istoriji NBA učinaka kada se o odnosu pobeda i poraza radi, ali koji ima i neke mlade, vredne spomena asove. Recimo, Kejd Kaningem je jedan od njih, a baš on je i vrlo atraktivno zakucao preko Jovića na ovoj utakmici:

Cade Cunningham put Nikola Jovic on a POSTER 😳pic.twitter.com/iRzahWTwAx — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 6, 2024

Uma visão diferente do Cade posterizando o Jovic. pic.twitter.com/CgBTKS4Oyo — Cade Cunningham BR🇧🇷 (@CCunninghamBr) March 6, 2024

Naravno, imao je i Srbin svojih bravura, usled kojih su navijači Hita zahtevali da on ostane starter...

Reason 100 why Nikola Jovic should stay the starter pic.twitter.com/U7ywq2EeFO — Breeze (@6breeze_) March 6, 2024

... a imao je i malo drugačijih momenata.

Nakon što je "dogurao" do osam poena (šut 3/5, od čega trojke 1/2), četiri skoka, dve asistencije i dve osvojene lopte, Nikola Jović je isključen.

Prvu tehničku grešku je dobio zbog gestikulacije koja je delovala prilično uobičajena kada neko nije zadovoljan ishodom akcije rivala, a drugu kada je malo burnije reagovao na dosuđeni faul - stisnuo je pesnicu i njom prošao kroz vazduh, pitajući se kako je moguće da mu je "sviran" prekršaj za koji su i on, i TV komentatori, bili ubeđeni da se nije desio.

Ipak, morao je da napusti igru sredinom treće četvrtine, dok je njegov Majami vodio sa 82:74.

Nikola Jovic picks up his second technical foul and gets ejected from the game. pic.twitter.com/tGE5lyK3YU — Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) March 6, 2024

Po završetku meča, a Majami je ulogu favorita opravdao stigavši do pobede od 118:110 uz 26 poena Džimija Batlera i po 18 koje su dali Bem Adebajo i Dankan Robinson (Kaningem je meč završio sa 23 za Pistonse, a Italijan Fontekio sa "klupe" ubacio 22), usledile su vrlo zanimljive reakcije na ponašanje Srbija.

Trener Spolstra je upitan da li će nešto učiniti povodom već drugog isključenja Jovića u kratkom vremenskom razmaku, a on je odbio svaku pomisao o tome:

- Sigurno neću da "razbijam" ovo što radi. Mi volimo strast, volimo takmičarski duh, volimo kada se momci tome prepuste. Mislim, video sam mnogo ljudi koje odbace loptu od sebe posle neke sudijske odluke, on čak nije ni bio previše uzbuđen zbog te situacije, a dobio je tehničku grešku. Kod one druge... Imao je jednu kratku emocionalnu reakciju. Pa, to svi imaju, i veliki igrači, takođe. Da li će to biti momenat iz kog nešto može da se nauči? Da, ali meni se sviđa kako je taj momak pun entuzijazma o takmičenju. Sviđa mi se koliko mu sve ti znači. I, on sa tim sazreva. A kada ste zreliji, onda i vaša ličnost dolazi sve više do izražaja. To je dobra stvar! - rekao je Spolstra.

Potom je kratko govorio i o saradnji Adebaja i Jovića, koja mu se naročito sviđa jer obojica, iako spadaju u "visoke" igrače, vole da razigravaju druge, a "naročito 'Niko', koji voli i da trči sa loptom u ruci, a nema trenera koji ne voli kada mu ekipa trči u napad".

Look at the way Spoelstra talks about Jovic…. pic.twitter.com/T8ObfQO8DQ — Five Reasons Sports 🏀🏈⚾️🏒⚽️ (@5ReasonsSports) March 6, 2024

Bem Adebajo je i sam imao zanimljivu reakciju na isključenje srpskog reprezentatavca:

- Čoveče, mnogo gubi novac (na plaćanje NBA kazni)! - rekao je uz smeh centar Majamija, izazvavši i smeh novinara, pa pohvalio Jovića zbog načina na koji pristupa košarci i kako tome "priključuje" i druge.

Bam on Jovic: “He’s losing money every day.”



Here’s the rest of what he said pic.twitter.com/Dokvj6kjDy — Five Reasons Sports 🏀🏈⚾️🏒⚽️ (@5ReasonsSports) March 6, 2024

NBA rezultati:





Nikola Jović - NBA statistika

Šarlot (15-47) - Orlando (36-26) 89:101Njujork (36-26) - Atlanta (27-34) 100:116Klivlend (40-21) - Boston (48-13) 105:104Majami (35-26) - Detroit (9-52) 118:110Toronto (23-39) - Nju Orleans (37-25) 98:139Bruklin (25-37) - Filadelfija (35-26) 112:107Hjuston (27-34) - San Antonio (13-49) 114:101Dalas (34-28) - Indijana (35-28) 120:137Denver (42-20) - Feniks (36-26) 107:117

Nikola Jović ove sezone ostvaruje proseke od 6,1 poena, 4,1 skoka i 1,9 asistencija po utakmici.

Ima 20 godina (rođen je 9. juna 2003), izabran je kao 27. pik na draftu 2022. i osvajač je svetskog srebra sa reprezentacijom Srbije 2023.

NBA tabele

U Zapadnoj NBA konferenciji prvo mesto drže Minesota sa učinkom 43-19, druga je Oklahoma sa 42-19, treći je sada Denver sa 42-20, a četvrti Los Anđeles klipersi sa 39-21, Iza su Nju Orleans sa 37-25, Feniks sa 36-26 i ostatak konkurencije.

Na "istoku" vodi Boston sa 48-13, a za njim slede Milvoki sa 41-21, Klivlend sa 40-21, Orlando i Njujork sa po 36-26, Majami i Filadelfija sa po 35-26...

NBA liga, sezona 2023/2024 - termini, plej-of, Olimpijske igre...

Ligaški deo nadmetanja traje do 14. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 utakmice.

Plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije na programu je od 16. do 19. aprila, a dan kasnije, 20. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa. Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 6. jun, a moguća majstorica igrala bi se 23. juna. Samo mesec dana kasnije, 26. jula, u Parizu počinju 33. Letnje olimpijske igre, koje traju do 11. avgusta.

A ako vam se košarka sviđa, NBA kao njen sastavni deo, kao i sve što u njoj rade Nikola Jović i Majami, Nikola Jokić i Denver, ali i ne samo oni već i svi ostali srpski i drugi asovi, pratite ih na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu



BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.