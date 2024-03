NBA LIGA JE U PROBLEMU ZBOG JOKIĆA I DENVERA: Malo ko je ovo očekivao

𝐍𝐮𝐠𝐠𝐞𝐭𝐬 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝟔𝟏 𝐠𝐚𝐦𝐞𝐬



Record: 42-19

ORtg: 117.4

DRtg: 113

NetRtg: 4.5

First 6 games after All-Star break: 6-0



𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐬𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝟔𝟏 𝐠𝐚𝐦𝐞𝐬



Record: 42-19

ORtg: 117.3

DRtg: 113.2

NetRtg: 4.1

First 6 games after All-Star break: 5-1 — Harrison Wind (@HarrisonWind) March 4, 2024