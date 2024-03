NBA CIRKUS: Najveća Mundobasket zvezda američke reprezentacije zaboravila da dođe na utakmicu

Na minulom Svetskom prvenstu u košarci, na kome je Srbija senzacionalno stigla do finala, i u njemu bila poražena od Nemačke, Amerikanci nisu poslali najjači tim, ali on jeste bio satkan od NBA zvezda. Njihov tadašnji vođa, mladi Entoni Edvards, u noći za nama uradio je nešto nezamislivo.

"Zaboravio" je da dođe na utakmicu svojih Minesota timbervulsa.

Zapravo, Edvards jeste bio u hali, ali zbog svoje tradicije da se ispred svlačionice samostalno zagreva sa trakom koja pruža otpor, desilo mu se da je potpuno zaboravio da je meč sa Portlandom počeo.





- Izgubio sam pojam o vremenu - priznao je Ent posle utakmice, u kojoj je prvi put od debitantske NBA sezone zaigrao kao rezerva.





Meč je završio sa, za njega skromnim, učinkom od 13 poena za 35 minuta na parketu, a u startnoj postavi ga je odmenio Nikeil Aleksander-Voker.





NBA rezultati

Bruklin (24-37) - Memfis (21-41) 102:106



NBA tabele

Milvoki (41-21) - Los Anđeles klipers (39-21) 113:106Minesota (43-19) - Portland (17-43) 119:114Juta (28-34) - Vašington (9-52) 127:115Sakramento (34-26) - Čikago (29-32) 109:113Los Anđeles lejkers (34-29) - Oklahoma Siti tander (42-19) 116:104

U Zapadnoj NBA konferenciji prvo mesto drži Minesota sa učinkom 43-19, Oklahoma i Denver imaju po 42-19, a slede Los Anđeles klipersi sa 39-21, Nju Orleans sa 36-24, Feniks sa 35-26 i ostatak konkurencije.

Na "istoku" vodi moćni Boston sa 48-12, a za njim slede Milvoki sa 41-21, Klivlend sa 39-21, Njujork sa 36-25, Filadelfija sa 35-25, Orlando sa 36-26...

Kada igraju Nikola Jokić i Denver? Raspored utakmica:

Denver redom igra (po našem, srednjoevropskom vremenu) po sledećem rasporedu:

sreda, 6. 3. - kod kuće protiv Feniksa od 4

petak 8. 3. - kod kuće protiv Bostona od 4

nedelja 10. 3. - kod kuće protiv Jute od 4

utorak, 12. 3. - kod kuće protiv Toronta od 2

četvrtak 14. 3. - u gostima protiv Majamija od 00.30

subota, 16. 3. - u gostima protiv San Antonija od 1.30

nedelja, 17. 3. - u gostima protiv Dalasa od 20.30

sreda 20. 3. - u gostima protiv Minesote od 2

petak, 22. 3. - kod kuće protiv Njujorka od 2

nedelja, 24. 3. - u gostima protiv Portlanda od 3

utorak, 26. 3. - kod kuće protiv Memfisa od 2

četvrtak 28. 3. - kod kuće protiv Feniksa od 3

subota, 30. 3. - kod kuće protiv Minesote od 2

nedelja, 31. 3. - kod kuće protiv Klivlenda od 21.30

NBA liga, sezona 2023/2024 - termini, plej-of, Olimpijske igre...

Ligaški deo nadmetanja traje do 14. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 utakmice.

Plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije na programu je od 16. do 19. aprila, a dan kasnije, 20. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa. Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 6. jun, a moguća majstorica igrala bi se 23. juna. Samo mesec dana kasnije, 26. jula, u Parizu počinju 33. Letnje olimpijske igre, koje traju do 11. avgusta.

A ako vam se košarka sviđa, NBA kao njen sastavni deo, kao i sve što u njoj rade Nikola Jokić i Denver, ali i ne samo oni već i svi ostali srpski i drugi asovi, pratite ih na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

