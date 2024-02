NAŠAO SE NEKO "LUĐI" I OD LUKE DONČIĆA: Cela NBA liga priča šta je ovaj momak uradio Dalasu (VIDEO)

Luka Dončić se, sa pravom, smatra jednim od najboljih košarkaša na svetu. Uostalom, protiv jedne od najboljih ekipa Istočne konferencije minule noći je ubacio 45 poena, uz 14 asistencija i devet skokova. A nije bio najbolji na terenu.

Junak te utakmice bio je Maks Strus, 27-godišnjak koji je u NBA ligi od 2019, a kog niko nije ni izabrao na draftu.

Strus, koji za Kavalirse igra od beka šutera do "četvorke" (iako nije prerastao dva metra, i tu ulogu mu poveravaju), šokirao je ljubitelje najjače košarkaške lige na svetu onim što je uradio protiv Dalasa.

Da, dao je sada već čuvenu trojku u stilu Dušana Kecmana, sa svoje polovine - za pobedu uz zvuk sirene...

MAX STRUS GAME WINNER MY GOODNESS 🔥🔥🔥🔥



... ali je i najveći krivac što je Klivlend uopšte dospeo u priliku da nokautira Maverikse (konačan rezultat bio je 121:119).

Naime, poslednjih 30 sekundi bilo je košarkaški dramatično.

Donovan Mičel, najefikasniji igrač senzacionalnog Klivlenda (koji se probio na drugo mesto Istočne konferencije) pogodio je trojku za vođstvo od 118:115. Kajri Irving, bivša zvezda Kavalirsa, ubacio je dvojku uz 23,8 sekundi do kraja.

Domaćin je, vodeći sada sa poenom razlike, video da Maveriksi ne žele da prave brzi faul već da se odbrane, ali nije odigrao dovoljno smireno. Tačnije, bili su u Klivlendu uvereni da je Darijus Garland fauliran, ali kako se sudije nisu oglasile, domaćini su zatražili tajmaut, da bi sačuvali posed.

Međutim, Mobli je pogrešio...

Naravno, Dalas kao Dalas, odmah je u sledećoj akciji potražio Luku Dončića. Ipak, Mobli se umalo iskupio, kada je pokušao da preseče dodavanje ka slovenačkom reprezentativcu, no Dončić je loptu uzeo, pronašao Pi-Džej Vašingtona, a ovaj 2,6 sekundi pre kraja doneo prednost Maveriksima.

Tajmauta više nije bilo na raspolaganju Klivlendu.

Sturs je uzeo loptu i izveo je - ka Mobliju, a ovaj (kasnije je rekao "to mi je bilo najbolje dodavanje u životu"), upravo Maksu Strusu i dodao.

Usledio je šut za delirijum u hali. Za pobedu i drugo mesto na "istoku".

U taboru Kavalirsa, pored Mičela (31 poen, sedam skokova šest asistencija, sedam izgubljenih lopti), upravo je Strus bio najzapaženiji. A kako i ne bi:

Ubacio je 15 poena u poslednjoj četvrtini.

U njoj je šutirao 5/5, sve sa distance.

Uključujući tu i drugi "najduži" pogodak za trijumf uz zvuk sirene u NBA istoriji - sa više od 17 i po metara.

Orlando (33-26) - Bruklin (22-36) 108:81Klivlend (38-19) - Dalas (33-25) 121:119Vašington (9-49) - Golden Stejt (30-27) 112:123Njujork (35-24) - Nju Orleans (35-24) 92:115Boston (46-12) - Filadelfija (33-25) 117:99Atlanta (26-32) - Juta (27-32) 124:97Milvoki (38-21) - Šarlot (15-43) 123:85Čikago (27-31) - Detroit (9-49) 95:105Minesota (41-17) - San Antonio (11-48) 114:105Oklahoma (41-17) - Hjuston (25-33) 112:95Portland (15-42) - Majami (33-25) 96:106

U Zapadnoj NBA konferenciji prvo mesto drži Minesota sa učinkom 41-17, koliko ima i Oklahoma, treći je Denver sa 39-19, a četvrti Los Anđeles klipersi sa 37-19, Iza su Nju Orleans sa 35-24, Feniks sa 34-24, Sakramento sa 33-24, Dalas sa 33-25 i ostatak konkurencije.

Na "istoku" vodi Boston sa 46-12, a za njim slede Klivlend sa 38-19, Milvoki sa 38-21, Njujork sa 35-24, Majami i Filadelfija sa po 33-25, Indijana sa 33-26...

NBA liga, sezona 2023/2024 - termini, plej-of, Olimpijske igre...

Ligaški deo nadmetanja traje do 14. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 utakmice.

Plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije na programu je od 16. do 19. aprila, a dan kasnije, 20. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa. Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 6. jun, a moguća majstorica igrala bi se 23. juna. Samo mesec dana kasnije, 26. jula, u Parizu počinju 33. Letnje olimpijske igre, koje traju do 11. avgusta.

A ako vam se košarka sviđa, NBA kao njen sastavni deo, kao i sve što u njoj rade Bogdan Bogdanović i Atlanta, Nikola Jović i Majami, Nikola Jokić i Denver, ali i ne samo oni već i svi ostali asovi, pratite ih na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

