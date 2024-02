DŽEJMS I LEJKERSI JOŠ TRI GODINE ZAJEDNO? ''Kralj'' traži novi trogodišnji ugovor i ''vrtoglavu'' svotu novca

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms iako je na pragu 40. godine ne planira u skorije vreme u penziju, pošto planira da igra najmanje do 42. godine.

Tanjug/AP

"Kralj" ima šansu da sa Lejkersima potpiše produžetak saradnje na još godinu dana za 51.400.000 dolara, ali on u planu ima nešto drugo. Naime, kako prenosi američki novinar sa ESPN Brajan Vindhorst, koji Lebrona prati još od srednjoškolskih dana, kaže da on želi da obezbedi novi trogodišnji ugovor sa ekipom iz Los Anđelesa i uz to traži vrtoglavih 180 miliona dolara.

- Lebron pokušava da se izbori za novi ugovor ovog leta sa Lejkersima koji bi imao devet cifara. E, sad, druga je priča to da li Lebron može da iznese ceo ugovor i da li su Lejkersi spremni da mu ponude trogodišnju saradnju vrednu 60.000.000 dolara godišnje - otkrio je Vindhorst u emisiji.

Ostaje pitanje da li je klub iz "grada anđela" spreman da probije granicu od 100 miliona i zadrži košarkaškog veterana u svojim redovima i u narednih nekoliko sezona.

