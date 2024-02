''BIO SAM VEOMA UPLAŠEN, MORAO SAM DA SE SKLONIM IZ KOŠARKE'' Riki Rubio po povratku u Barselonu pričao o mentalnim problemima

Rikio Rubio, jedan od najboljih španskih plejmejkera se vratio u Barselonu, a sada je pričao i o njegovim mentalnim problemima zbog kojih je morao da pauzira profesionalnu karijeru.

Španac je zbog mentalnih problema pauzirao karijeru, ali sada je ponovo u pogonu, predstavljen u Barselonii.

- Razvio sam hroničan stres i zbog toga je došlo do poremećaja sa mojim telom. Nije bilo nikakvih etiketa, imao sam simptome mentalnih problema i jedini način da ih se rešim je bio da shvatim kako je do njih došlo, a za to je bilo potrebno vreme. Postojala su dva faktora, interni i eksterni. Interni zbog onoga što mislim o sebi, mehanizama koji su doveli do toga da igram na najvišem nivou, ali nisu bili održivi, a sada vidim da postoji drugi put.

Što se tiče eksternih faktora, to je bila stvar nadmetanja i to je nešto čega sam morao da se klonim, a Savez i Klivlend su to razumeli. Bio sam veoma uplašen, ali smatrao sam da je to prava stvar, da moram da se sklonim od košarke. Zahvaljujući tome, sada sam tu gde jesam, sa loptom u rukama i uživam, vodim računa o sebi - rekao je Rubio

