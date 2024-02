NEMA IM RAVNIH: Real Madrid pobednik Kupa kralja

Košarkaši Reala savladali su Barselonu u finalu Kupa kralja (96:85).

FOTO: M. Vukadinović

Tokom čitavog meča viđena je rezultatska klackalica, onakva kakva i uobičaena za košarkaški "El klasiko". Timovi su se smenjivali u vođstvu, tako je Real bolje krenuo, ali je Barselona uspela da se vrati i do kraja prve četvrtine dođe do izjednačenja. U drugom delu Barselona bila bolji rival i na dužu pauzu otišla sa dva poena prednosti.

U trećem periodu, Madriđani uzvraćaju udarac i vraćaju prednost na svoju stranu, da bi u četvrtoj četvrtini pokazali zašto su trenutno možda i najbolja ekipa u evropi. Već posle jednog minuta odlepili su se na pet poena prednosti i nakon toga su samo gradili rezultat. Kada su na dva minuta do kraja stekli dvocifrenu prednost, bio je to kraj nade za ekipu Barselone da može do titule i slavlje u Malagi je moglo da počne.

Aktuelnog prvaka Evrope je do ove pobede u finalu predvodio Vensan Poarije sa 17 poena i osam skokova, Fakundo Kampaco je imao 15 poena i šest asistencija, isti broj poena je imao Džanan Musa.

Kod Barselone Džabari Parker je bio najefikasniji sa 17 poena, Veseli je imao 14 poena, dok je Satoranski upisao 12 poena.

