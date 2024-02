LILARD ''ZAPALIO'' MREŽICU, MEKLUNG ''KIDAO'' OBRUČ: Zvezda Milvokija odbranila titulu u trojkama, amerikanac ponovo najbolji u zakucavanjima

Na NBA Ol star vikendu u Indijanapolisu održala su se takmičenja u brzom šutiranju trojki, zakucavanjima kao i u "veštinama".

Košarkaš Milvokija Demijen Lilard je odbranio prošlogodišnje osvojenu titulu i postao prvi igrač posle 2008. godine koji je dve godine uzastopno poneo trofej najboljeg "trojkaša".

Konkuerncija su mu bili njegov saigrač iz Baksa Malik Bizli, onda Trej Jang, Karl Entoni Tauns, Donovan Mičel, Lauri Markanen, Tajris Halibarton i Džejlen Branson, ali su jedan po jedan otpadali.

Na kraju se svelo na Treja Janga i Demijana Lilarda. Jang je došao do sjajnog rezultata, ali je Demijana Lilarda izvukla "specijalna" lopta koja se nalazi iza ostalih regularnih i koja nosi tri poena.

On je pogodio jednu i to je bilo dovoljno da dođe do 26 bodova, što je bilo i dovoljno da dođe do nove titule.

Lilardu je ovo drugi trofej, čime je došao u društvo Lerija Birda, Krejga Hodžsa, Marka Prajsa, Peđe Stojakovića i gorepomenuta Džejsona Kapona.

Titulu je odbranio i Met Meklung. Prvotimac Orlando Medžika je u zakucavanjima bio bolji od Džejmsa Topina, Džejlena Brauna i Haimea Sančeza.

U takmičenju u "veštinama" slavila je ekipa Indijana Pejsersa, a činili su je Tajris Halibarton, Benedikt Maturin i Majls Tarner.

