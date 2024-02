TURČIN PROVOCIRA: "Navijači Olimpijakosa, sada sam ja ovde!"

KOŠARKAŠKI trener Ergin Ataman Ergin Ataman je na kraju prošle sezone napustio Anadolu Efes i preselio se u Panatinaikos. Sa turskim stručnjakom je PAO trenutno na trećem mestu na tabeli Evrolige.

FOTO: FIBA.Basketball

Sada Ataman ima priliku da sa "zrelenima" osvoji prvi pehar sa novim klubom jer se ove nedelje igra Grčki kup. Najveći rival biće Olimpijakos...

Turski trener je pred početak takmičenja govorio za grčke medije, a jedno od pitanja je bilo šta mu ljudi kažu kada ga vide na ulici.

– Kažu mi hvala i dodaju da žele sedmu zvezdicu u Evropi i da pobede Olimpijakos. Ipak, veoma sam srećan što u Glifadi često sretnem navijače Olimpijakosa, a većina mi kaže da smo "mi iz Olimpijakosa, ali poštujemo tvoj rad i pobedićemo". Ja im kažem, "žao mi je, ali vremena su se promenila, sada sam ja ovde i mi ćemo da pobeđujemo!" – rekao je Ataman i dodao da ljudi žele svuda da se slikaju sa njim u restoranu, na plaži….

Govorio je i o saradnji sa vlasnikom kluba Dimitrisom Janakopulosom.

– Verujem da sam u prvom susretu sa Janakopulosom, video da on ima veliku želju da vrati Panatinaikos na najviši nivo Evrope. Video sam da ima volje da sa mnom pokrene ovu revoluciju. Tada sam mislio da je moj ciklus u Anadolu Efesu došao do kraja. I naravno, svideo mi se projekat, verovao sam u njega. Kada verujem u projekat, volim da navedem sve da veruju u njega. Jer ako samo predsednik i ja verujemo onda to nije važno – rekao je Ataman i dodao:

– Najvažniji su igrači i navijači. Veoma poštujem i njegovu porodicu jer su njegov otac i ostali članovi učinili da je košarkaški klub Panatinaikos jedan od najvećih klubova u Evropi. Mnogi su mi rekli pre nego što sam došao ovde: “Ergin, ti si teška osoba, Janakopulos je veoma težak. Kako ćete se naći?’ A ja sam rekao: „Više mi se sviđa što neko ima ta osećanja, što se zajedno ljutimo, zajedno reagujemo i zajedno se radujemo“.

