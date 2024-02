SVI SU SE PITALI GDE JE NIKOLA JOKIĆ: Evo zašto srpski as nije bio na sahrani Dejana Milojevića, a njegov saigrač iz Denvera jeste

Dejan Milojević sahranjen je danas u Beogradu, a od njega su se oprostili mnogi. Dovoljno je reći da je Stiv Ker, jedan od najboljih NBA trenera svih vremena, u noći između subote i nedelje vodio Golden Stejt do pobede nad Feniksom (113:112) pa seo u avion, prešao više 10.000 kilometara da bi prisustvovao poslednjem ispraćaju svog pomoćnika. Ali, u Beogradu nije bila jedna osoba. Neki su se pitali - pa, gde je Nikola Jokić, as kog je upravao Milojević "kalio" i ispratio u NBA...

A nije da nije bilo nikog iz Denver nagetsa na sahrani.

Došao je slovenački reprezentativac Vlatko Čančar, koji usled povrede i operacije neće više igrati košarku u aktuelnoj sezoni.

A Jokić?

Za razliku od povređenog Čančara, i za razliku od Stiva Kera kog može da zameni neko od brojnih pomoćnih trenera u taboru "ratnika", Nikola Jokić nije tako lako zameljiv u Denveru.

Štaviše, kako je početkom februara izračunao NBA novinar Rajan Blekburn, sa Jokićem na parketu, Denver ima najefikasniji napad, tačnije deli prvo mesto sa Indijanom, a bez Srbina u petorci, Nagetsi su 29. u ligi, zajedno sa Memfisom.

Imajući u vidu da je put iz Amerike do Srbije dug, čak i da se radi samo o jednom pravcu, a kamoli u oba (uz celodnevno, i to emotivno vrlo bolno zadržavanje u Beogradu), a da se istovremeno aktuelni šampion nalazi u nikad uzbudljivijoj trci za prvo mesto u Zapadnoj konferenciji, jasno je zašto je Jokić odlučio da ostane u SAD. Drugačije ne bi ni bilo logično, ma koliko da mu je "Deki" značio, a da je tako - to zna svaki istinski ljubitelj košarke.

Podsetimo, nekadašnji srpski košarkaš i trener Dejan Milojević sahranjen je ovog ponedeljka na Novom bežanijskom groblju, skoro mesec dana nakon što je 17. januara preminuo u Solt Lejk Sitiju od posledica srčanog udara tokom večere sa članovima stručnog štaba Golden Stejta.

Nikola Jokić - statistika

Nikola Jokić ove sezone ostvaruje proseke od 26,2 poena po utakmici (naspram prošlosezonskih 24,5), 12,2 skokova (naspram 11,8 minule sezone) devet asistencija (u prošlom šampionatu imao ih je 9,8 po meču), a bolji je i blokadama (0,9 po nastupu, naspram 0,7).

NBA tabele

U Zapadnoj NBA konferenciji, u kojoj Jokićevi Nagetsi i nastupaju, prvo mesto drži Minesota sa učinkom 36-16, drugi su sada Los Anđeles Klipersi sa 35-16, a za vratom im dišu Oklahoma i Denver sa po 36-17. Iza su Feniks i Nju Orleans sa po 31-22, Sakramento sa 30-22, kao i ostatak konkurencije.

Na "istoku" vodi Boston sa 41-12, a za njim slede neverovatni Klivlend koji je dobio 13 od poslednjih 14 mečeva i ima 35-16, te Milvoki sa 34-19, Njujork sa 33-20, Filadelfija sa 31-21, Indijana sa 30-24...

Kada igra Denver? Raspored utakmica:

Denver redom igra (po našem, srednjoevropskom vremenu) po sledećem rasporedu:

utorak, 13. 2. - u gostima protiv Milvokija od 2

četvrtak, 15. 2. - kod kuće protiv Sakramenta od 3

nedelju dana pauze

petak, 23. 2. - kod kuće protiv Vašingtona od 3

subota, 24. 2. - u gostima protiv Portlanda od 4

ponedeljak, 26. 2. - u gostima protiv Golden Stejta od 1

četvrtak, 29. 2. - kod kuće protiv Sakramenta od 3

NBA liga, sezona 2023/2024 - termini, plej-of...

Ligaški deo nadmetanja traje do 14. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 utakmice. Ol-star utakmica se održava 18. februara u Indijanapolisu (Jokić je ponovo izabran za startera na meču "svih zvezda NBA lige), plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije na programu je od 16. do 19. aprila, a dan kasnije, 20. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa. Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 6. jun, a moguća majstorica igrala bi se 23. juna. Samo mesec dana kasnije, 26. jula, u Parizu počinju 33. Letnje olimpijske igre, koje traju do 11. avgusta.

