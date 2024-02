SFEROPULOS OTKRIO ODLIČNE VESTI PRED BARSU: Trener Zvezde o protivniku, kadrovskim problemima...

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos rekao je danas da će njegova ekipa timskom igrom pokušati da pobedi Barselonu u sutrašnjem meču 25. kola Evrolige.

- Igramo protiv kvalitetnog protivnika, znamo koliko je Barselona opasna kao tim. Imaju mnogo igrača koji su na visokom nivou i mogu odlično da igraju. Zato moramo biti veoma koncentrisani da pratimo naš plan, da pokušamo da poremetimo njihovu igru, da pročitamo šta će nam dati, rekao je Sferopulos.

Naglasio je da je za njega veoma važno da se Zvezda suoči sa Barselonom kao tim.

- Za mene je veoma važno da se suočimo s njima kao tim jer pojedinačno imaju igrače koji, ako se fokusirate na dva ili tri igrača, neko drugi može da vas 'ubije'. Zato moramo da se suočimo svi zajedno kao ekipa i to je ono što ćemo pokušati da uradimo sutra, da timskom igrom pokušamo da stignemo do pobede. Najvažnija stvar je pokazati svima da želimo da pobedimo više od njih. I ako se borite za svaku loptu više od njih, onda pokazujete da želite utakmicu više i pobedićete", rekao je Sferopulos.

On je otkrio i da se Teodosić oseća sve bolje i da uprkos malom bolu može da igra.

Dodao je da je tačno da je poslednja utakmica protiv Barselone bila veoma tesna i da je rešena u poslednjem minutu, ali je naveo da je Zvezda u prvoj rundi protiv Barselone imala "neke loše trenutke" u kojima nije imala šansu da stekne dvocifrenu prednost.

- Ali posle toga smo se dvaput vratili i bili smo u igri do poslednjih sekundi. Mislim da smo sada spremniji da pratimo plan i to je najvažnije. Ta utakmica bila je rano u mojim danima u Crvenoj zvezdi. Tako da mislim da su naši igrači spremniji da prate plan i budu mnogo bolji i konstantniji u ovoj utakmici od 40 minuta, kazao je Sferopulos.

Naveo je i da je važno to što je Majk Tobi posle nekoliko mečeva dobio priliku i odlično se pokazao protiv Valensije.

- To je veoma važno, veoma je važno da svi igrači budu spremni kad god timu zatrebaju, kad god meni zatrebaju. To je najvažnije, da kad god je timu potreban svaki igrač, on mora da bude spreman. S ovim mentalitetom, svi igrači moraju biti spremni, bez obzira koliko ste igrali u prethodnoj jednoj ili dve ili tri poslednje utakmice. Morate biti spremni za sledeću ili posle sledeće. Tako s ovim mentalitetom održavamo čitav tim na najvišem nivou i svi su spremni da pomognu timu da postigne zajedničke ciljeve, rekao je Sferopulos.

