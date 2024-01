ŠOKIRAN I ŽELJKO OBRADOVIĆ: Ono što se desilo u Monaku - zapanjilo je trenera Partizana

Partizan je posle Crvene zvezde u ABA ligi doživeo poraz i u Evroligi, pa i ne čudi što njegov trener, Željko Obradović, nije imao mnogo razloga za zadovoljstvo u sredu uveče.

FOTO: M. Vukadinović

Podsetimo, Partizan je izgubio od Monaka, kao gost, a odmah po završetku meča u dvorani "Gaston Medesin" strateg crno-belih je ovako reagovao pred kamerom Evroliga TV-a:



- Meč je rešio izuzetno visok nivo agresivnosti Monaka, na šta mi nismo odgovorili. To, ali i ono što smo pričali na poluvremenu: ofanzivni skok našeg rivala pravio nam je veliki problem - rekao je vrlo smrknutog lica Željko Obradović pre nego što je sa parketa otišao u svlačionicu, pa pred novinare.

A trofejnom strategu najteže je pao šokantan podatak:

Monako je toliko dominirao, da je imao pomalo neverovatnih 20 šuteva više od Partizana - domaćin ih je izveo 70, crno-beli 50.

Tome su najviše doprinele dve stvari, upravo ono što je Partizanov trener rekao, ofanzivni skok ekipe iz Kneževine (čak 17 puta su domaći igrači uhvatili loptu posle svojih promašenih šuteva, a ukupan odnos skokova bio je 37:30 za Monako), dok su crno-beli čak deset puta više izgubili loptu (16 naspram svega šest).

Kada se na to doda i pomenuta agresivna odbrana Monaka, a ona je svela Partizan na samo jedan jedini koš iz igre u poslednjoj četvrtini (i sedam pogođenih slobodnih bacanja), jasno je zašto je Željko Obradović bio vidno neraspoložen.

Saša Obradović o "simboličnoj pobedi" nad Partizanom

Željko i Saša Obradović, treneri Partizana i Monaka / FOTO: M. Vukadinović

Strateg pobedničke ekipe, Saša Obradović, upitan je kakav značaj za njega ima ova "simbolična pobeda", jer se prvi put desilo da Monako dobije evroligaški okršaj sa Partizanom:

- Simbolično? Pa, svaka pobeda u Evroligi je velika! Za ovu smo stvarno naporno radili. Bila je prava plej-of utakmica, borba u svakoj akciji. Bili smo malo bolji i to je odlučilo. Očigledno je da napredujemo iz meča u meč, svaki put neko nov iskoči, eto, sada je u pik-en-rol odbrani Žaite bio odličan - rekao je Saša Obradović pre nego što je otišao do svojih košarkaša.

Željko Obradović - konferencija posle utakmice

Na konferenciji za medije, trener crno-belih je najpre ovako govorio:

- Čestitao bih Monaku na zasluženoj pobedi, igrali su dobru, agresivnu košarku. Dominirali su u skokovima, mi smo izgubili mnogo lopti, čak 16, a imali smo samo jednu ukradenu. Ako pogledate statistiku, imali su 20 poseda više. To je neverovatno za jednu košarkašku utakmicu. To je to, zaslužili su pobedu jer su bili bolji - istakao je Obradović.





Dodaje da mnogo faulova nije svirano nad kapitenom Partizana, Kevinu Panteru.

- Zašto je to tako, ne znam. Činjenica je da doživljava igru koja je u pojedinim trenucima i gruba - rekao je trener Partizana i naglasio:

- Da zahvalim divnim ljudima koji nas prate svuda. Fenomenalni su. I dalje su tu, skandiraju, bodre tim. Nadam se da ćemo svi biti svesni toga i da ćemo da nastavimo da se borimo. To je jedino što možemo da uradimo - zaključio je Željko Obradović.



Evroliga - tabela, raspored Partizana...

Podsetimo, Partizan je poslednji trijumf u gostima ostvario 19. decembra kada je savladao Valensiju (67:72). Priliku da prekine taj niz imaće u petak u Bolonji protiv Virtusa, protiv kog igra od 20.30.

Na tabeli Evrolige ekipa iz Beograda trenutno ima učinak 12-12, dok je Monako na 14-11.

Virtus je ostao treći, sa 15-9, i pored toga što je u sredu ubedljivo izgubio: rezultatom 84:57 pobedila ga je drugoplasirana Barselona (16-8), koja će u petak biti gost Crvene zvezde (dvanaesta na tabeli sa učinkom 10-14).

