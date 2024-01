FRKA U DENVERU: Nikola Jokić u novom problemu

Nikola Jokić treba da igra jedan od najvažnijih mečeva ovog dela sezone, ali se našao u problemu.

Naime, prvi put od novembra, srpski as se našao na "listi povređenih" Denver nagetsa uz opis "pod znakom pitanja".

I to baš pred megdan sa Oklahoma Sitijem, senzacionalnom ekipom koja maltene od prvog dana nove sezone drži vrh Zapadne konferencije.

Srpski centar je, posle velike i važne pobede nad drugoplasiranim timom "istoka", Milvokijem (protiv kog je ostvario tripl-dabl) dospeo u nevolju:

Nikola Jokić ima bol u donjem delu leđa i upravo je ocena "pod znakom pitanja" pred sledeći meč zabrinula navijače NBA šampiona, jer sledi megdan sa vrlo nezgodnim timom, koji jedino za majstora kakav je centar Nagetsa nema rešenja.

Inače, u "izveštaju o povredama", ocena "pod znakom pitanja" znači da klupski lekari daju 50% šanse takvom košarkašu da zaigra. Da je oznaka "verovatno igra", tu su šanse 75%, a "teško da će zaigrati" - 25%.

U trećem ovosezonskom nastupu, Jokić je u trijumfu od čak 33 poena nad tada još uvek "zelenom" Oklahomom imao 28 poena, 14 skokova i pet asistencija. Potom su Tanderi izveli revanš, dobili sa jedan razlike ekipu Denvera, a Jokić bio sveden na 24 poena, šest skokova i 12 asistencija, da bi u prethodnom meču Oklahoma deklasirala Nagetse sa čak +26, a srpski centar meč završio sa 19 poena, 10 skokova, sedam asistencija ali i sedam izgubljenih lopti.

NBA tabele

U Zapadnoj NBA konferenciji, u kojoj Jokićevi Nagetsi i nastupaju, prvo mesto drži Minesota sa učinkom od 33-14, Denver je sada drugi sa 33-15, Oklahoma treća sa 32-15, Los Anđeles Klipersi imaju 30-15, a slede Sakramento sa 27-18, Feniks sa 27-20, kao i ostatak konkurencije.

Na "istoku" vodi Boston sa 36-11, a za njim slede Milvoki sa 32-15, Filadelfija sa 29-16, Njujork sa 30-17, Klivlend sa 28-16, Indijana sa 27-20...

Kada igra Denver? Raspored utakmica:

Denver redom igra (po našem, srednjoevropskom vremenu) po sledećem rasporedu:

četvrtak, 1. 2. - u gostima protiv Oklahoma Sitija od 2

subota, 3. 2. - kod kuće protiv Portlanda od 3

ponedeljak, 5. 2. - kod kuće protiv Portlanda od 2.30

petak, 9. 2. - u gostima protiv Los Anđeles Lejkersa od 4

subota, 10. 2. - u gostima protiv Sakramenta od 4

utorak, 13. 2. - u gostima protiv Milvokija od 2

četvrtak, 15. 2. - kod kuće protiv Sakramenta od 3

petak, 23. 2. - kod kuće protiv Vašingtona od 3

subota, 24. 2. - u gostima protiv Portlanda od 4

ponedeljak, 26. 2. - u gostima protiv Golden Stejta od 1

četvrtak, 29. 2. - kod kuće protiv Sakramenta od 3

NBA liga, sezona 2023/2024 - termini, plej-of...

Ligaški deo nadmetanja traje do 14. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 utakmice. Ol-star utakmica se održava 18. februara u Indijanapolisu, plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije, na programu je od 16. do 19. aprila, a dan kasnije, 20. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa. Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 6. jun, a moguća majstorica igrala bi se 23. juna. Samo mesec dana kasnije, 26. jula, u Parizu počinju 33. Letnje olimpijske igre, koje traju do 11. avgusta.

