MVP, MVP, ORILO SE VAŠINGTONOM! Oglasio se Majk Meloun: Opet je bio fenomenalan

TRENER Denvera Majkl Meloun izjavio je danas da su navijači Vašingtona prepoznali da je košarkaš Nagetsa Nikola Jokić trenutno najbolji igrač u NBA ligi, prenose američki mediji.

FOTO: Tanjug/AP

Košarkaši Denvera pobedili su noćas u gostima ekipu Vašingtona 113:104. Jokić je na ovoj utakmici postigao 42 poena i imao 12 skokova i osam asistencija. Srpski košarkaš je imao šut iz igre 15/20 i 12/14 sa linije za slobodna bacanja.

Navijači Vašingtona skandirali su "MVP, MVP" kada je Jokić pogodio svoja poslednja slobodna bacanja na utakmici.

"To je jedinstveno. To se ne dešava često, prepoznali su koliko je on sjajan igrač. Mislim da tako samo prepoznaju ono što je uradio - evo momka koji je dva puta bio MVP lige i koji je franšizi doneo prvi šampionski prsten, a takođe je bio i MVP finala. Opet je bio fenomenalan", rekao je Meloun.

Denver se trenutno nalazi na trećem mestu na tabeli Zapadne konferencije NBA lige sa 30 pobeda i 14 poraza.

