A ZAGREB GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je Željko Obradović poručio Ciboni posle "ABA preokreta" Partizana u Hrvatskoj

Partizan je u 16. kolu Evrolige gostovao u Zagrebu, a Cibona je postala njegova nova "žrtva". Način na koji je ona pobeđena nije baš u potpunosti zadovoljio trenera crno-belih, Željka Obradovića, ali imao je više razloga za zadovoljstvo.

Zagrepčane, koje je oduševio i dan ranije, govoreći da želi da se Cibona što pre oporavi jer pripada ne samo ABA već i evropskomo vrhu, razgalio je i na konferenciji za štampu posle meča.

Govorio je, naime, ovako:

"Želeo bih da iskoristim priliku da čestitam mom mladom kolegi Dinu Repeši na svemu što radi sa svojom ekipom. Mislim da odlično vodi i da su večeras igrali fenomenalnu utakmicu. Na početku smo izgledali loše, ali kako je utakmica odmicala, probali smo da nađemo ritam i uspeli da ga nađemo. Važna pobeda za nas, Ciboni sve najbolje u nastavku i ono što je najvažnije za njih da im se vrati atmosfera kao što je bila večeras", naglasio je Obradović posle utakmice, oduševiši još jednom domaćine.

Istakao je i jednu stvar koju ne razume kod svojih igrača:

"Loše smo počeli, imali smo dvocifreni minus, napravili smo preokret, stigli do kapitala koji smo sačuvali do kraja meča. Imali smo oscilacija, ali je to sve normalno u ritmu u kojem se nalazimo. Cilj je da spomenute oscilacije svedemo na najmanju moguću meru, na minimum. Razumem umor, razumem da ekipa ne može da igra na vrhunskom nivou svaku utakmicu, ali ne razumem da se primaju laki poeni bez (izlaska iz) bonusa (za broj dozvoljenih prekršaja pre nego što svaka lična greška donese slobodna bacanja rivalu)", zaključio je Obradović.



A posle pobede Partizana nad Cibonom (usled čega crno-beli sada imaju učinak 12-4, od čega je bolji samo onaj koji ima vodeća Crvena zvezda (14-2), dok je zagrebačka ekipa ostala 11. na tabeli ABA lige, sada sa 7-10), govorio je i igrač beogradskog tima, Ognjen Jaramaz:

"Imali smo veoma loš početak. Dozvolili smo Ciboni da postigne neke lake poene iz tranzicije, imali smo neke izgubljene lopte koje su na to uticale i imali smo samim tim problem u prvom poluvremenu. Međutim, drugačiji pristup pre svega u odbrani u drugom poluvremenu. Uspeli smo da uvedemo utakmicu u naš ritam, na šta se kasnije nadovezao napad.Za nas je bitna pobeda da nastavimo pozitivan niz. Samo bih voleo da istaknem još jednu stvar, da je bilo veliko zadovoljstvo igrati u punoj hali ovde, bilo je jako lepa atmosfera i nadam se da će i u buduće biti tako", rekao je Jaramaz.

Partizanu sada sledi gostovanje Panatinaikosu 19. januara, pa tri dana kasnije meč sa Megom "kod kuće". Potom će 26. januara Žalgiris gostovati u Beogradu crno-belima, a već 28. na programu je novi večiti derbi, Crvena zvezda - Partizan, i to u ABA ligi. Prvi ovosezonski okršaj večitih rivala u regionalnom takmičenju pripao je Obradovićevoj ekipi (98:87), ali je poslednji, u Evroligi, Zvezda dobila kao domaćin sa 88:72.

ABA liga, 16. kolo - statistika

Cibona - Partizan 74:87 (25:20, 13:20, 13:21, 23:26)

Cibona: Vuković 2, Radovčić 16, Perasović 6, Mustapić 13, Proleta 1, Majcunić 3, Aranitović 17, Ferderber, Buljan 5, Katanović, Kujundžić, Bošnjak 11

Partizan: Smit 7p, 4sk, 3as, 1os, 2iz, Vukčević nije igrao, Ledej 10p, 6sk, Koprivica 10, Panter 8p, 5as, Smailagić 2iz, Jaramaz 10, Trifunović 7, Anđušić 17p, 4sk, 3as, Ponitka 1as, Kaminski nije igrao, Kaboklo 18p

