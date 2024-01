Fenerbahče i Partizan igraju danas utakmicu 20. kola Evrolige, a prenos uživo možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

EuroleagueTV

Fenerbahče - Partizan 77:64

33' - Šta se dešava sa Partizanom? Serija domaćih 11:0, Dorsi opet precizan iz daljine, +13 za Fenerbahče!

31' - Dorsi daje trojku za Fener... a posle Smitovog promašaja (2/5 iz igre ima) trojku pogađa i Marko Gudurić. Burno to slavi bivši košarkaš Crvene zvezde, a kako i ne bi, Fenerbahče koji je gubio sa 17 razlike u drugoj četvrtini, sada vodi sa 10!

Marko Gudurić tokom utakmice Fenerbahče - Partizan / EuroleagueTV

Kraj treće četvrtine! Partizan gubi sa 68:64, a do 29. minuta je vodio još otkako je domaćin imao 8:5 u prvoj deonici. Dobio je domaćin ovih deset minuta sa 25:16, a ostalo je još deset...

30' - Nezgodno pada i Džejms Naneli, ali se pridiže relativno brzo. Zonska odbrana Fenerbahčea prilično muči crno-bele...

Džejms Naneli na parketu u 3. četvrtini utakmice Fenerbahče - Partizan / EuroleagueTV

29' - Prvi put od 8:5 Fenerbahče vodi! Marko Gudurić donosi 64:62 domaćinu. A onda deseti put na meču Partizan gubi loptu (11 puta se to desilo Fenerbahčeu).

29' - Iznudio je faul Doužera Najdžer Hejs-Dejvis, a onda nezgodno doskočio i uhvatio se za preponu. Legao je na parket... Ali, izgleda da će moći da nastavi da igra.

Povređeni Hejs-Dejvis / EuroleagueTV

28' - Posle Nanelijevih penala, Sestina nije pogodio i petu svoju trojku, ali jeste priskočio njegov kolega Hejs-Dejvis i pogodio, da bi odmah zatim i Dorsi bio precizan u narednoj akciji domaćih - 62:62. Naneli potom greši u napadu gostiju, ali i Hejs-Dejvis u akciji Fenera, lopta mu beži na sopstvenu polovinu.

27' - Dožuer vraća prednost crno-belima, da bi potom Naneli naterao Papajanisa na ofanzivnu grešku.

26' - Trojka Anđušića, a onda i četvrta Nejta Sestine iz četvrtog pokušaja! Nerešeno, 58:58

25' - Kalates malo, pa malo - prodre kroz odbranu Partizana. Sada to čini i devetim poenom približava domaćipna na 52:55. A odmah potom, posle kiksa crn-belih, Kalates pronalazi Pjera, a ovaj levo od sebe vraća loptu Sestini, koji trojkom poravnava rezultat, 55:55. Obradović traži tajmaut.

24' - Domaćini ne koriste dobro svoj napad zbog dobre odbrane Anđušića, no Partizan ne uspeva da to "naplati" - isteklo mu je vreme za napad. Obradović ovoga puta ohrabruje svoju ekipu, govori da nastavi sa dobrom igrom u odbranom, aplaudira igračima...

23' - Kaminski je iznudio dva brza prekršaja Džonatana Motlija, koji već ima četiri lične i odlazi na klupu. Kaminski, koji šutira 6/6 sa linije penala - sada, posle koša koji je dao pred faul, slobodnim bacanjem donosi 50:54.

23' - Sestina uzvraća udarac Smitu i crno-belima, daje trojku - 50:51 je sad samo prednost Partizana.

22' - Džejlin Smit promašuje šut s distance, a Fenerbahče to kažnjava košem iz reketa - samo poen prednosti za crno-bele (47:48) pre nego što je Smit prodorom iznudio faul Sestine, a pritom postigao poene za 47:50, da bi iskoristio potom i slobodno bacanje.

21' - Džonatan Motli približava Fener na -3, rezultat je 45:48

KRAJ POLUVREMENA, i to kakvog! Partizan vodi sa 43:48, a imao je i +17 u drugoj deonici. Šta li tek sledi u preostalih 20 minuta igre...

20' - Fenerbahče postiže koš, ali Hejs-Dejvis je tom prilikom odgurnuo Trifunovića pa je pogodak poništen. A onda je pomenuti igrač Fenera burno reagovao, pa je dobio tehničku grešku. Panter koristi to da postigne poen sa linije penala (ukupno 15 poena na meču). Još 1,7 sekundi do kraja 2. četvrtine, lopta za Partizan na njegovoj polovini.

20' - Ne koristi ovu situaciju Partizan, jer, uz šok Obradovića, Gudurić pred njim odguruje Doužera u aut, a nema prekršaja. Lopta za domaćine.

20' - Kalates primiče domaćina na 43:47, a onda je tehnička dosuđena Jasikevičijusu koji se bunio što prilikom tog pogotka nije dosuđena lična greška Partizanovoj odbrani

19' - Tajmaut traži Željko Obradović jer su njegovih igrači, koji vode sa 40:47, dozvolili rivalu ofanzivni skok, pa ga i faulirali. Još malo više od minut do kraja 2. deonice

17' - Razigrao se Trifunović, no još više Tajler Dorsi - 40:45 je samo prednost domaćih.

16' - Nakon što je Partizan otišao na +10, Pjer je pogodio koš rivala, a crno-beli uspeli da, posle svog promašaja, izbore ofanznim skokom novi posed.

15' - Mogao je Fener da priđe i bliže od ovih -6, ali je prokockao napad, što kažnjava Panter pogotkom s polu-distance. No, "probuđenu" publiku nagrađuje Kalates trojkom, ali odmah istom merom uzvraća Uroš Trifunović - 35:43! Tajmaut na polovini druge deonice.

14' - Nastavlja se rapsodija domaćih - Sestina daje trojku za 32:38. Podsetimo, Partizan je vodio sa 17 razlike (19:36). Od tad je počela serija domaćiph koja iznosi 13:2.

13' - Pet poena u nizu daje Fenerbahče, i to uz jedan ofanzivni skok. Pokušava da se vrati u život Jasikevičijusova ekipa... Pomaže i Partizan nepreciznošću, pa nakon što je Tajler Dorsi postigao trojku za 26:36, čime se serija uvećala na 8:0, Željko Obradović traži tajmaut.

12' - Fenerbahče ne zna šta ga je snašlo... greši u napadu, a onda prima novu trojku: petu iz šest Partizanovih pokušaja - novajlija crno-belih Smit donosi 19:36 Beograđanima!

11' - Džejlin Smit sa linije penala donosi 19:33 Partizanu.

Kraj prve četvrtine, Partizan vodi sa 19:31 posle 12 poena razigranog kapitena, Pantera, ali i devet koje je postigao Bruno Kaboklo koji je čak triput oduzeo loptu rivalima. Maestralna igra crno-belih u prvih deset minuta.

9' - Partizan je penalima Pantera (i to tri, zbog toga što je fauliran prilikom šuta s distance) otišao na 16:29, a na -10 je smanjio košem i bacanjem Marko Gudurić.

7' - Papajanis gubi loptu (opet), no Partizanov koš se potom poništava zbog faula u napadu. A Fener prilazi na 16:23 nakon što je Jam Madar pobegao poslednjem pojačanju crno-belih, Džejlinu Smitu, pa izveo asistenciju ... no Smit odgovara svojim prvim košem, i to dok je fauliran - 16:26 je posle preciznog slobodnog bacanja. Prvi put Partizan vodi sa deset razlike.

6' - Posle osam poena crno-belih u nizu (a imali su i skok-šut Kabokla za +10), tu seriju završava Kalates prodorom kroz neorganizovanu odbranu gostiju, no Partizan igra daleko bolje: novom, četvrtom trojkom iz četiri pokušaja, sada preko Nanelija, stiće do 14:23, pa Jasikevičijus traži tajmaut.

6' - Kevin Panter nastavlja da uživa na parketu - kažnjava loš potez Papajanisa u napadu da baš pored njega poentira iz prodora - sedam njegovih poena, Partizan vodi 12:20

5' - Novi kiks domaćina u napadu, pa nova spretna reakcija Pantera koji se probio po čeonojliniji, poentirao za +5, a kako je bio fauliran, sa linije penala je doneo 12:18 Partizanu.

5' - Šanli kažnjava činjenicu da je na njemu ostao niži čuvar iz Partizana, a na drugoj strani terena iz prodora, prilično spretno, prve poene ubacuje Kevin Panter. Odmah mu uzvraća Gudurić, svojim prvim pogotkom, da bi potom Bruno Kaboklo i treći put ubacio trojku! Partizan vodi 12:15 posle nove bravure centra.

4' - Nervira se i Pi-Džej Doužer, i to zbog druge dosuđene lične greške, no njegovi saigrači se dobro drže - posle Kabokla koji je dao drugu trojku, Naneli postiže koš za 8:10, a onda su crno-beli iznudili ofanzivni faul Šanlija.

3' - Najdžel Hejs-Dejvis daje trojku, stiže do pet poena već, a nakon što je Panter pogrešio na drugoj strani terena, Doužer je zaustavio faulom prodor rivala koji vodi sa 7:5. Željko Obradović šalje Vukčevića na klupu, nešto mu vrlo glasno prigovara...

2' - Nisu uspeli odmah da uzvrate crno-beli, no Kaboklo je iznudio prekršaj i potom sa linije penala vratio prednost gostima, 4:5

1' - Meč je počeo i to burno - Šanli donosi prednost domaćinu, Kaboklo trojkom gostima, a onda Hejs Dejvis postiže koš za 4:3.

18.30 - Evo i petorki: Vilbekin, Kalates, Hejs-Dejvis, Pjer, Šanli počinju meč za Fenerbahče, a Naneli, Doužer, Panter, Vukčević, Kaboklo za Partizan.

18.27 - Predstavljanje je završeno (u toku nekoliko mračenih sekundi zbog svetlosnog "šoua" koji je predstojio - pozdravili su se nekadašnji učitelj i đak, a sada trenerski rivali - Željko Obradović i Šarunas Jasikevičijus.

Predstavljanje košarkaša Partizana pred meč sa Fenerbahčeom u Istanbulu / EuroleagueTV

18.22 - Zagrevanje je završeno. Sledi predstavljanje ekipa...

Uoči meča

Meč dva kluba koje je strateg crno-belih Željko Obradović vodio do evropskih titula ima veliki značaj za oba takmaca: Partizan ima učinak 10-9, Fenerbahče je na 11-8, te zauzimaju deveto, odnosno šesto mesto. A koliko je svaki megdan bitan, svedoči da pomenuti broj pobeda, deset tj. jedanaest, imaju ekipe koje zauzimaju od 4. do 11. mesta na tabeli Evrolige.

Dobra vest za Obradovićev tim je da se američki košarkaš Zek Ledej oporavio se od povrede. On prošle nedelje nije igrao u oba evroligaška meča, kao ni u subotu protiv Krke, ali je bio u avionu za Istanbul sa saigračima.

Van stroja su i dalje Alen Smailagić i Aleksa Avramović, a osim njih dvojice, u Istanbulu sa ostatkom ekipe nije ni Balša Koprivica.

U tim se vratio Uroš Trifunović, koji je protiv Krke u subotu odigrao prve minute posle duže pauze.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.