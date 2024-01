DERBI CEO CRVENO-BEO: Kako je održan Zvezdin čas košarke Partizanu za prvu pobedu nad večitim rivalom u sezoni

POLETELA je pirotehnička raketa sa tribine „Arene“ po završetku drugog evroligaškog derbija. Na sličan način proletela je Crvena zvezda pored bledog Partizana za prvu pobedu u trećem susretu večitih rivala ove sezone (88:72), kojom je napokon vezala dva trijumfa u elitnom društvu i donekle podgrejala već ohlađenu nadu da u nastavku može da se uključi u trku za plej-in.

FOTO: M. Vukadinović

Dvorana u znaku crvene i bele boje, teren i igra takođe u prvom poluvremenu iz najluđih snova navijača domaćina. Zvezda od početka sezone pokušava da složi Rubikovu kocku, uspela je u tome u prvih 20 minuta trećeg derbija sezone. Sve je bilo pod konac, svaki deo slagalice na svom mestu, počev od toliko kritikovane odbrane. Ovog puta je bila elastična i rastegljiva poput Đokovića na proklizavanju, u potpunosti prekinula Partizanov protok lopte, stizala da zatvori svaki pokušaj kontranapada Obradovićevog tima. Izložila je sve manjkavosti crno-belih, koji uporno odbijaju da dovedu plejmejkera. Posledica je frapantan podatak da su u prvoj četvrtini bili bez asistencije, na poluvremenu tek dve.

U napadačkom delu derbija postojao je samo jedan tim. Zvezda je prikazala repertoar kakav nije viđen u dosadašnjem delu sezone, počevši od uvodnog prodora neustrašivog tinejdžera Topića, koji je u svoj prvi derbi ušao bez straha kao da mu je 89. kao kapitenu Laziću. Teodosić je racionalno razigrao čitavu družinu sa drugačijim govorom tela od rastanka sa Nejpirom. S lakoćom je razotkrio Partizanove slabosti u odbrani od „pika“ i učinio da Gilespi izgleda kao igrač o koga su se otimali svi evroligaši.

Sferopulos je „pozajmio“ Obradovićevu specijalnost, savršeno kreirao i ekploatisao svaku hendipek situaciju u preuzimanju u odbrani. Nedović je u derbijima poznat kao ledeni čovek, elegantno je obilazo više čuvare i slalomom dolazio do samog obruča. Kada se tome dodaju utrčavanja Gedraitisa kao specijalitet litvanskog krila, Partizanova odbrana je bila na ringišpilu bez ograničenog trajanja vožnje.

SKUPA CENA POBEDE ZVEZDA bi skupo mogla da plati pobedu u derbiju. Prema prvim informacijama, Džoelu Bolomboju je slomljen prst posle jednog duela pod košem Partizana, dok se mladi Nikola Topić požalio na povredu kolena, napustio je teren i nije se vraćao u igru. Obojica su iste večeri upućena na lekarske preglede kako bi se što pre ustanovio stepen ozbiljnosti povreda.

Tonus Zvezdine igre opao je nakon što je Nedović početkom treće četvrtine doneo plus 23. Partizan nije mogao gore od onog što je pokazao u prvom delu meča, počeo je bolje da čita napade rivala i prebacio težište napadačke igre u reket crveno-belih. Kaboklo i Naneli bili su stidljivi vesnici pokušaja buđenja, ali je utakmica poprimila prespor ritam za osetnije skidanje velike razlike. Teo je majstorski iznuđivao pogrešne reakcije protivnika u trenucima kada se činilo da crno-beli mogu da izađu iz crveno-belog filma.

Fešta na tribinama počela je rano za standarde derbija. Navijači su mahali majicama, Obradović više prigovarao sudijama nego što je vodio tim. Nervoza se skoro neprimetno ušunjala među crveno-bele, koji su iz čistog nemara dopustili Partizanu da postoji šansa da izvede čudo uoči Božića. Spustio se na minus devet trojkom Kaminskog tri i po minuta pre kraja, ali ovo nije bio derbi za čudesne preokrete. Ceo je bio crveno-beo.

C. ZVEZDA - PARTIZAN 88:72 (24:13, 26:16, 15:19, 23:24)

DVORANA „Beogradska arena“. Gledalaca: Sudije: Roča, Peruga, Pastusjak.

C. ZVEZDA: Teodosić 13 (1/1 za dva, 2/5 za tri, 7 as), Hanga 11 (3/4 za tri), Davidovac 3, Lazić, Tobi, Bolomboj 4, Ilić, Nedović 16 (4/5 za dva, 2/6 za tri), Gedraitis 14 (3/4 za dva, 2/3 za tri, 7 sk), Gilespi 14 (7/8 za dva, 5 sk), Topić 3 (3 as), Dos Santos 10 (3 as).

PARTIZAN: Smit 5, Vukčević 2, Koprivica, Panter 17 (4/7 za dva, 2/8 za tri), Smailagić, Jaramaz, Naneli 11 (4/7 za dva, 1/2 za tri), Anđušić 2, Dožer 12 (4/7 za dva, 1/2 za tri), Ponitka 2, Kaminski 11, Kaboklo 10 (7 sk).

