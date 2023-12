"NE VOLIM OVAJ ŽIVOT": Nikola Jokić novom izjavom šokirao Ameriku

SRPSKI košarkaš Nikola Jokić izjavio je danas da bi voleo da ga nakon završetka karijere njegova deca pamte kao oca, a ne kao košarkaša.

"Ne volim ovaj život. Mi smo samo košarkaši i dobri smo samo u onome što radimo. Ali mediji su oko nas i plaćeni smo zbog svega toga, medija i popularnosti, ali biti poznat, neko voli, neko ne voli. Ja kada završim karijeru, voleo bih da me niko ne zna. Voleo bih da me moja deca pamte kao oca, ne kao košarkaša. To je moj cilj", izjavio je Jokić gostujući u podkastu Majkla Portera Džuniora.

Dodaje da trema u košarci uvek postoji i da je osoba izabrala loš sport ako je ne oseća.

"Mislim da je to normalno i moraš da imaš to. Najvažnije da se pripremiš za taj momenat. Okej, misliš u glavi, ovaj igrač, publika, igraš u gostima. Pravio sam scenarije u glavi šta može da bude u toj hali, sa tim igračem, već sam to proživeo u glavi. Ponekad je drugačije, ali to te pripremi za sve što može da se dogodi. Od početka, pritisak i strah, ma i sada imam strah i pritisak pred svaku utakmicu, da će me protivnički igrač pobediti", rekao je Jokić.

