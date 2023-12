"AKO MI KAŽE DA UMREM, UMREĆU!" Nova megazvezda srpske košarke zapanjila Amerikance koji ga jedva čekaju u NBA

NIKOLA Jokić je već opčinio NBA ligu, čiji je bio dvostruki najbolji igrač, a ove godine i MVP finala, Bogdan Bogdanović hara tom ligom u aktuelnoj sezoni, ne mareći što nije starter, ali američka košarkaška javnost već se sprema za novu srpsku senzaciju. Nikola Topić joj je ime i njemu je veliki tekst posvetio najveći sportski medij na svetu, ESPN.

FOTO: M. Vukadinović

Sa razlogom.

Ne samo da je ovaj 18-godišnjak u 2024. bio proglašen za najboljeg igrača juniorskog Evrobasketa, na kome je Srbiju vodio do zlata u Nišu, već je nastavio sa bravurama i u Jadranskoj ligi, pa je usledio povratak u Zvezdu, da joj pomogne na najvećoj evropskoj sceni. U međuvremenu je od "sigurnog pika prve runde na NBA draftu" počeo da biva smatran članom top 10, a na samom kraju 2024. čak ga vodeći američki mediji spominju kao jednog od tri prva pika, možda čak i - prvog.

"Novosti" vam baš zato u celosti prenose tekst koji je ESPN posvetio mladoj zvezdi srpske košarke:

"Nikola Topić je prešao u Crvenu zvezdu, šta to znači za njegovu poziciju na draftu?

Topićeva pozajmica Megi se prerano završila, ove nedelje je pozvan da se do kraja sezone vrati u evroligašku ekipu Crvene zvezde, klub u kome je odrastao.

- Moj dugogodišnji san je da igram za Zvezdu - rekao je Topić za ESPN, dodajući: - Odrastao sam navijajući za ovaj klub. Meni će biti sve na svetu da igram pred 20.000 Zvezdinih navijača. A i nisam mogao da kažem 'ne' igranju košarke u Evroligi. Rizik je veliki, ali sam spreman. Uveren sam u sebe 100%. I moj otac, i moj menadžer Miško Ražnatović i ja razumemo da bi ovaj potez mogao da utiče na moje šanse na NBA draftu, ako se ne pokažem dobro. Ali spreman sam za bitku.

Nikola Topić / FOTO: KK Crvena zvezda/Đorđe Kostić/ABA liga

Topić menja Šabaza Nejpira koji je otišao u Milan, a igraće pored bivših NBA bekova, Miloša Teodosića i Nemanje Nedovića, kao i brazilskog reprezentativnog plejmejkera Jaga dos Santosa.

Konačna odluka o povratku je, na kraju krajeva, bila upravo Topićeva, jer ga je Crvena zvezda prilično prizivala poslednjih nedelja, u želji da baš on pomogne klubu iz svog rodnog grada da preokrene razočaravajuću sezonu u Evroligi (učinak 6-10), koja je već dovela do smene sada već bivšeg trenera Duška Ivanovića.

Topića će trenirati Grk Janis Sferopulos, koji je pomogao krilu Vašington Vizardsa Deniju Avdiji da postane top 10 pik na NBA draftu kao član Makabi Tel Aviva 2020.

- Nismo pričali o ulozi koju ću igrati - kaže Topić, dodajući: - Šta god da (trener) kaže, uradiću. Ako kaže da umrem na terenu, umreću. Šta god treneru treba, daću sve od sebe da to i uradim.

Janis Sferopoulos, trener KK Crvena zvezda / Foto: Twitter/@kkcrvenazvezda

Za NBA klubove ovo će biti fascinantan eksperiment, jer će moći da vide kako 18-godišnji plejmejker prolazi kroz izazov transformacije od toga da je bio pokretačka mašina jednog osrednjeg ABA-ligaškog sastava do aktuelnog nadmetanja za šansu u jednom prepunom, iskusnom timu na najvećem nivou takmičenja van NBA.

Nijedan tinejdžer u ABA ligi nije imao brojke kakve je Topić ove sezone (18,6 poena, 6,9 asistencija, 63% 'istinskog šuterskog procenta' (u pitanju je jedna vrsta napredne statistike, koja objedinjeno, uz određenu matematičku formulu, uzima u obzir preciznosti šuteva iz igre i onih sa slobodnih bacanja; prim. prev.). To je činio u mladom, ali takmičarski nastrojenom timu Mege, koji je s njim na kormilu ostvario učinak 6-8. Topićeva kombinacija visine (dva metra) i elitne kontrole lopte, dodavanja i završnice pomogli su mu da postane potencijalni top 5 pik na NBA draftu 2024.

Luka Dončić je, na primer, imao proseke od 16 poena i 4,3 asistencije, za 26 minuta igre i uz 61% 'istinskog šuterskog procenta' u Evroligi, što je poređenje koje će se veoma pratiti od strane NBA timova imajući u vidu neke stilske sličnosti koje njih dvojica imaju.

- Luka Dončić je sjajan košarkaš - kaže Topić, nastavljajući - On ističe da je davanje koševa teže u Evroligi nego u NBA. Ne znam (još) da li se slažem sa njim, ali znam da ću moći da se uverim u to kroz šest meseci. On je sigurno jedan od igrača na koje se ugledam. Volim način na koji vodi ekipu. Ali svako je drugačiji. Ja ne mogu da dostignem njegov nivo. Naravno, volim kada ljudi pričaju o našim sličnostima, jer je on jedan od najboljih košarkaša na svetu.

Mladi Luka Dončić (levo) i Goran Dragić u dresu reprezentacije Slovenije / Foto: EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

Topić sada prelazi iz Mege, jedne od najbržih ekipa u ABA ligi, što mu je omogućilo neograničenu slobodu da juri 'otvorenim' terenima, van ograničenja statičke odbrane, u Crvenu zvezdu koja je poslednja po brzini. Tamo će od njega sigurno biti traženo da igra drugačijim stilom.

Topićevih 18,5 pik-en-rol poseda po utakmici su ga doveli na prvo mesto ABA lige po tome, i to s ubedljivom razlikom u odnosu na druge, a među najboljih pet u tom takmičenju je i po broju 'izolacija' (situacije u napadu jedan na jedan) i poseda u tranziciji. Sada će se od njega tražiti da više izvuče iz manje (poseda), jer će igrati umesto ili pored Teodosića, legende evropske košarke koja blista u pik-en-rolu.

- Košarka je igra odluka - kaže Topić, dodajući: - To je psihička igra. Koriste se uglovi. Igrač koji napravi bržu odluku, taj i dobija. Evroliga je umna igra. To je igra 'čitanja' (šta protivnik nudi).

Nikola Topić u dresu Mege / Foto: ABA liga

Dve stvari u kojima će Crvena zvezda najverovatnije doprineti Topićevom razvoju su odbrana i šut spolja. Dosadašnje igranje 34 minuta po utakmici u jednoj prevelikoj ofanzivnoj ulozi dovelo je do toga da je Topić imao dosta loših trenutaka u odbrani, naročito 'van' lopte, što neće proći neopaženo kod defanzivno nastrojenog Sferopulosa.

Sa većim talentima koji ga okružuju u ekipi koja šutira više trojki po posedu od bilo koga u Evroligi, Topić (koji pogađa 29% šuteva sa distance) bi trebalo da dobije i više prilika za uhvati-i-šutiraj tip skok-šuteva nego što je to bio slučaj u Megi. Od njega će takođe biti traženo da pravi veoma različite vrste 'čitanja' nego što je to imao u Jadranskoj ligi, gde su ga timovi agresivno 'zarobljavali' kako bi ga primorali da izgubi loptu i kako bi ostatak njegove ekipe bio taj koji mora da rivala pobedi. Verovatno će sada videti više 'povlačenja' (u pik-en-rol odbrana rivala) i preuzimanja u Evroligi, što je sličnije onome sa čime će se suočiti i u NBA. Imaće i znatno manje vremena za treninge, a takođe će mu se značajno uvećati broj putovanja i mečeva.

Sa 11 utakmica u januaru, uključujući Evroligu i Jadransku ligu, Topić će morati prilično da se naradi u dresu Crvene zvezde u poređenju sa prethodnim 'jedna utakmica nedeljno' rasporedom u Megi.

Nije baš jasno kako će izgledati Topićev proces pred sam NBA draft, jer će verovatno njegova sezona potrajati do kraja maja, uz mogućnost da igra i u prvenstvu Srbije u junu, što bi moglo da mu predstavlja izazov u vezi sa privatnim treninzima sa NBA timovima. Ali ako Topić bude briljirao u Crvenoj zvezdi, to verovatno neće biti toliko važno na kraju krajeva, jer bi mogao da izgradi jaku argumentaciju za razmatranje da li će da bude među tri najbolja pika ili čak možda i 'broj 1', u zavisnosti od toga kako se formira ostatak draft klase 2024.

- Uopšte ne razmišljam o tome - rekao je Topić kada je upitan o NBA draftu. - To je daleka budućnost. Pet do šest meseci. Gledam samo sledeću utakmicu. Upravo sada razmišljam o Panatinaikosu - zaključuje se tekst ESPN-a.

A mogući Topićev evroligaški debi, utakmica Panatinaikos - Crvena zvezda, igra se ovog četvrtka od 20.15 i prenos uživo možete da pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

