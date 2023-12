"NE, TAKVOG SIGURNO NEĆEMO!" Janis Sferopulos otkrio kakvo pojačanje KK Crvena zvezda sada traži na tržištu

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos je posle nove pobede u regionalnom takmničenju na zanimljiv način govorio kako o ekipi, tako i o pojačanju koje prvak Srbije traži.

Podsetimo, Crvena zvezda je u nedelju uveče deklasirala Split u "FMP areni" i učvrstila se na prvoj poziciji tabele ABA lige.

- Hteo bih da čestitam mojim igračima, jer su bili veoma ozbiljni od prvog momenta. U najvećem delu susreta igrali smo veoma kvalitetno, i u odbrani i u napadu, nismo dozvolili rivalu da se razmahne i to je jako važno, kada se profesionalno pristupi utakmici. Sa druge strane, takođe sam zadovoljan pojedinim igračima kako napreduju, recimo Marko Simonović, koji "raste" iz meča u meč, pronalazi svoj ritam, ili Stefan Lazarević, koji nije igrao nekoliko utakmica, a sada je bio veoma dobar. Bila je ovo prva utakmica za Fredija, ali on se još privikava, uči o ovom timu, uči akcije, sistem, nije lako... Praktično, samo jedan dan je imao pun trening, ali videli ste kako će moći da nam pomogne. A očigledno je da će moći da nam pomogne i u odbrani i u napadu. Hteo bih da ovo iskoristim da igračima i njihovim porodicama koji sada slave čestitam Badnje veče i Božić - započeo je grčki strateg obraćanje.

Na pitanje koliko su važne ove "male" utakmice, nije ostavio dilemu:

- Kada ste ozbiljni, onda i nešto dobijete, onda profitirate. Ali, ako niste ozbiljni, ako ne pristupite meču kako treba, onda to utiče na vaš kontinuitet (dobrih igara). Zato je za nas važno da ostanemo ozbiljni. Sa jedne strane da bismo pobedili, a sa druge da bi nam dobra košarka poslužila za unapređenje celog tima, kao i da bi neki igrači uhvatili pravi ritam, drugi se odmorili, kao što su ovoga puta odmarali Teodosić i Bolomboj. Zato su nama ove utakmice važne.

Jago Dos Santos je bio sledeća tema, zbog opaske jednog novinara da se čini "kao da Brazilac nema samopouzdanja koliko bi trebalo":

- Jago je veoma mlad. Ima 24 godine i prvi put igra na ovom nivou. A igra u ekipi koja ima velika očekivanja. Igrati za Crvenu zvezdu nije lako, mislim tu na pritisak. On treba da uči i unapređuje se. Da ima samopouzdanje s jedne strane, a s druge da organizuje ekipu. Nije njegovo samo da postiže koševe, već i da organizuje tim, da igra dobru odbranu, da je dobar u presingu i on to veoma dobro radi, veoma sam zadovoljan njime. Naravno, imaće on neke sjajne utakmice, neke malo manje, ali on uči i svake nedelje, svakog meseca, sve je bolji.

Pred kraj obraćanja, Zvezdin trener je upitan da li je to što je Adam Hanga igrao kao plejmejker protiv Splita najava mogućnosti da on (posle odlaska Šabaza Nejpira) bude neko trajnije rešenje na toj poziciji, ili će se potražiti pojačanje?

- Adam je mnogo puta to dokazao, ne samo u Zvezdi, da je sposoban da organizuje i vodi ekipu, kao plej. Naravno, mi smo na tržištu i kada god nađemo igrača za kog mislimo da može da pomogne timu, mi ćemo probati da ga dovedemo. U suprotnom, ako je neko (potencijalno pojačanje) "pod znakom pitanja" (kao kvalitetan igrač), ako je neko rizik... ne, takvog ne želimo, rizik ne želimo. Želimo samo igrače koji sigurno mogu da pomognu timu. Pričam sad o poziciji plejmejkera, jer tu poziciju i tražimo - istakao je Janis Sferopulos.

