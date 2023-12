KRIZA ŽALGIRISA I DALJE TRAJE: Barselona se u Kaunasu vratila na pobednički kolosek

KOŠARKAŠI Barselone pobedili su Žalgiris u Kaunasu u 16. kolu Evrolige sa 80:85 (22:28, 29:28, 22:14, 7:15) i tako prekinuli niz od dva poraza u najelinitnijem takmičenju.

FOTO: Profimedia

Utakmica u "Žalgirio Areni" bila je neizvesna, ali više živaca u finišu imali su Katalonci. Domaćin u poslednja četiri minuta nije postigao nijedan koš.

Poslednji igrač za tim Kazisa Maksvitisa koji je poentirao bio je Rolands Šmits. Uradio je to na tačno četiri minuta do kraja - 80:77. Od tog momenta gosti su napravili seriju 8:0 i došli do trijumfa.

Žalgiris je odigrao veoma loše poslednji period, postigao je samo sedam poena. To protiv protivnika kakav je Barselona nije dovoljno.

Srpski košarkaš Nikola Kalinić odigrao je dobar meč. On je postigao 12 poena, a uz to je zabeležio osam skokova i šest asistencija.

Ekipu Rodžera Grimaua do pobede je predvodio Nikolas Laprovitola sa 18 poena, dok je Jan Veseli dodao 15. Na drugoj strani najviše se istakao Laurinas Birutis sa 18 poena, pratio ga je Edgaras Ulanovas sa 15.

Kriza litvanskog kluba i dalje traje. Ovo je timu iz Kaunasa bio peti vezani poraz i sada ima učinak 5-11, dok su Katalonci na 11-5.

