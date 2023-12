VUČIĆ O JOKIĆU: Najbolji je, ima mozak

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je "Ami G Show" na televiziji Pink. Pored predsednika gosti su i teniser Janko Tipsarević, imitator Dalibor Golubović i pevačica Tijana Milentijević.

- Jokić je poseban, ne zato što je podržao našu listu, već ima nešto što drugi nemaju. Sjajna dva brata, porodicu koja se drži na okupu. Prava srpska porodica koja je napravila ogroman uspeh u Americi. Ali iznad svega, on ima mozak, to je nešto što se retko rađa. I on i Luka Dončić - rekao je Vučić.

Jokić ima i mekane prste i neverovatan osećaj za loptu, dodaje on.

- Jokić je danas najbolji, šta god oni govorili - kazao je Vučić.

On kaže da, ako se Jokić ne povredi, očekuje najbolju utakmicu svih vremena, između nas i Amerikanaca.

- Mislim da će to biti najbolji meč svih vremena, u polufinalu Olimpijade. Ameri su prejaki svakako. I dalje su jači od nas, ali ako igraju Nikola, Bogdan, Vasa, sa svim ovim momcima koji su igrali sjajno... Nije to laka utakmica za Amerikance - kaže predsednik.

