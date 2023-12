''BIO SAM NAJSREĆNIJI KADA JE ŽELJKO DOŠAO U PARTIZAN'' Nekadašnji kapiten crno-belih o povratku Obradovića

Nekadašnji košarkaš i najtrofejniji igrač crno-belih Petar Božić prokomentarisao je povratak Željka Obradovića u Partizan.

Sadašnji trener London Lajonsa Petar Božić istakao je da je u nekim trenucima želeo da bude na utakmica crno-belih ove sezone u Evroligi.

-Naravno da pratim Partizan. To je moj klub za koji navijam i koji volim. Sve što se dešava na terenu i u klubu sam ispratio. Samo je raspored i tajming uticao na moje slobodno vreme i to što nisam dolazio na utakmice. A stvarno sam u nekim trenucima želeo da budem tu. Dok gledam ovo što se dešava sa Partizanom, zaista me podseti na utakmice kada smo mi igrali. Kada su dvorane bile puna. Imam mnogo dragih prijatelja koji budu u Areni i zovu me, prenose mi delić atmosfere, pričaju mi o euforiji koja je na najvećem nivou. Drago mi je što ceo Beograd priča i živi za utakmice Evrolige, rekao je Božić za Meridian sport i dodao:

-Bio sam najsrećniji kada sam video da je Željko Obradović došao u klub. Na taj način su jasno pokazane maksimalne ambicije, jer njegov povratak govori o stabilnosti Partizana. Najviše bih voleo kada bi već ove sezone ostvarili sve ciljeve. Kada gledam Partizan – navijam. Ali, kao bivši igrač i sadašnji trener moraš da obraćaš pažnju i analitički na detalje koje treneri pokušavaju da sprovedu. Ne samo od kada sam trener, jer meni je to oduvek bilo važno. Imao sam prilike da izbliza pratim Obradovićev rad. On je najbolji – ne najuspešniji, već najbolji – trener Evrope i šire. Naravno da gledam sve što se dešava na terenu. I oko njega.

