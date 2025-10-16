Fudbal

ŠOK! Juventus na meti UEFA, čeka ga žestoka kazna

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 10. 2025. u 22:49

Fudbalski klub Juventus saopštio je da očekuje nove sankcije od strane Evropske fudbalske unije (Uefe) zbog mogućih kršenja pravila finansijskog fer-pleja, što bi moglo da dovede do ograničenja u dovođenju novih igrača u sezoni 2026/27, preneo je "Korijere delo sport".

ШОК! Јувентус на мети УЕФА, чека га жестока казна

FOTO: Tanjug/AP

U saopštenju objavljenom uz finansijski izveštaj za poslovnu godinu koja se završava 30. juna 2025. godine, klub iz Torina je naveo da je došlo do kršenja parametra poznatog kao "Pravilo fudbalske zarade".

Uefa je 18. septembra zvanično obavestila Juventus da je pokrenuta istraga koja se odnosi na trogodišnji period od sezone 2022/23 do 2024/25. Očekuje se da ishod bude poznat u proleće 2026. godine.

Iako se ne očekuje značajna novčana kazna, daleko veći problem predstavljala bi moguća zabrana registracije novih igrača za evropska takmičenja, što bi ozbiljno uticalo na sportske ambicije torinskog velikana.

Juventus je naveo da nije bilo drugih značajnih kršenja pravila finansijskog fer-pleja i da je zadržan odnos troškova za plate u okviru dozvoljenih granica - 80 odsto za 2024. godinu, sa tendencijom da u 2025. bude u skladu sa propisanih 70 odsto.

Podsećamo, Juventus je već bio isključen iz Lige konferencije za sezonu 2024/25. zbog ranijih finansijskih nepravilnosti, što mu je omogućilo da se oslobodi nepravilnosti u poslovanju zbog kojih su mu te sezone oduzeti bodovi u Seriji A.

