"ON JE TUŽAN": Ančeloti iskreno o Vinisijusu

Trener fudbalera Reala Karlo Anćeloti izjavio je danas da je napadač madridskog kluba Vinisijus Žunior tužan zbog crvenog kartona, koji je dobio na meču sa Valensijom.

FOTO: Tanjug/AP

Fudbaleri Reala pobedili su pre dana u gostima ekipu Valensije rezultatom 2:1 (0:1) u zaostaloj utakmici 12. kola španske La Lige.

Vinisijus je na ovoj utakmici dobio crveni karton, jer je sa leđa udario u glavu golmana Valensije Stoleta Dimitrijevskog.

Brazilski fudbaler bi prema pravilima La Lige lige mogao da bude suspendovan na najmanje četiri utakmice.

- To nije bilo za crveni karton, trebalo je da dobije žuti. Nadamo se da Vinisijus neće da bude suspendovan. Teško je. Nisam na njegovom mestu, ali teško je podneti sve što se dešavalo i te uvrede... Nije lako, ali on pokušava da napreduje i da sve to podnosi. Tužan je zbog crvenog kartona, izvinio se, ali moramo da gledamo napred - rekao je Anćeloti na konferenciji za medije.

- Vidim šta se dešava na stadionima. Njegov stav se mnogo popravio u poslednje vreme. On može ponovo da napreduje, ali niko nije savršen. On naporno radi i mnogo je napredovao do toga da je najbolji igrač na svetu - dodao je Anćeloti.

Fudbaleri Reala će u ponedeljak od 19 časova igrati protiv Deportiva Mineira u 1/16 finala Kupa kralja.

