RASULO U MILANU PRED ZVEZDU! Hrvat otkrio veliku sramotu, Ibrahimović akter burne svađe i ostavke

Crvena zvezda večeras od 21 čas gostuje Milanu na "San Siru" u okviru šestog kola Lige šampiona, a "rosoneri" nemaju samo personalnih problema - nego i onih na mnogo višem nivou.

Foto: Profimedia

Prema poslednjim informacijama iz Italije, Zlatan Ibrahimović uneo je nemir još pre nekoliko meseci i sada je sve kulminiralo...

Antonio D'Otavio dao je ostavku na mesto sportskog direktora u Milanu, i to posle samo nekoliko meseci, upravo zbog Zlatana. Zvanično, Ibrahimović je tek savetnik predsednika Džerija Kardinalea, ali zapravo obavlja funkciju sportskog direktora. Kada sve ispadne dobro, onda se može čuti da Ibrahimović izađe u medije i govori o obavljenom poslu, međutim nakon što pojačanja ne budu u skladu sa očekivanjima, tada se povlači i u prvi plan istupa D'Otavio. Očigledno, više to ne želi da trpi.

FOTO: Profimedia

Sve je kulminiralo žestokom svađom posle koje je D'Otavio pokupio kofere i otišao iz kluba, a navodno je najveći problem bilo neslaganje oko strategije kada su omladinci Milana u pitanju. Takođe, nije mu se dopalo ni što se Ibrahimović previše mešao u njegov posao i značajno ograničio njegovu ulogu.

A da nije tu kraj problemima Milana pred Crvenu zvezdu pobrinuo se Zvonimir Boban. On je uživo u studiju Skaj Sport 24, nakon utakmica u Ligi šampiona u utorak, govorio je o Milanu i predstojećoj 125. godišnjici kluba koja će biti proslavljena u nedelju tokom domaće utakmice u prvenstvu protiv Đenove.

- Tim koji je ispisao istoriju, Milan je istorija: veličanstven i fantastičan klub. Kada jednom shvatiš koliko je elegantan, koliko pobedničkog duha ima u sebi, više se ne odvajaš od tih boja. Ja nisam rođen kao milanista, ali moj otac je, kada me je Milan tražio, rekao da odmah idem. Negujem, negovao sam i negovaću ceo život veliku ljubav prema ovom klubu koji me nije pozvao za proslavu 125 godina, ali nema veze. Naravno da mi je žao, ali ne govorim to s ogorčenjem: proslaviću 125 godina ponosan što sam bio deo toga. Moj sin je lud za Milanom, kao i moj otac, gledaćemo utakmicu sa Đenovom nadajući se pobedi i da će atmosfera na stadionu biti dostojna ovog kluba."

Foto arhiva VN

Zvonimir Boban je u "ratu" je sa novim rukovodstvom kluba, kao bivši funkcioner. Italijanski Vrhovni sud je nedavno presudio je da je Milan nezakonito otpustio Bobana sa mesta sportskog direktora i da mora da mu isplati odštetu od čak 5.375.000 miliona evra. Legendarni Hrvat je tužio klub jer je u martu 2020. dobio otkaz, samo devet meseci nakon imenovanja na tu funkciju.

