ŠTA KAŽE SUPERKOMPJUTER!? Crvena zvezda ima šanse za prolaz dalje u Ligi šampiona, čak se pominje i polufinale

Crvena zvezda je ostvarila ubedljivu pobedu nad Štutgartom s rezultatom 5:1 u meču 5. kola Lige šampiona, čime su došli do svojih prvih bodova ove sezone u elitnom takmičenju.

A s obzirom na to da su ostala tri kola do kraja ligaške faze, već su počele kalkulacije kako aktuelni šampion Srbije može do nokaut faze.

Poznata statistička platforma "Football Meets Data" izračunala je šanse svih timova za plasman u nokaut fazu, na osnovu 10.000 simulacija, a šanse Crvene zvezde porasle su za čak šest odsto.

Tako crveno-beli imaju sedam odsto šansi za to da se nađu u top 24 na tabeli, i tako prođu u takozvanu nokaut fazu. Zanimljivo, zagrebački Dinamo nalazi se samo dva mesta više od Zvezde u ovoj projekciji, ali ima daleko veće šanse, i one iznose čak 45 odsto, s obzirom i na to da Dinamo ima sedam osvojenih bodova.

🚨🆕 UCL projections (27 Nov)



No change to projected Top 8.



New in Top 24:

🔹 Club Brugge 🇧🇪



Out of Top 24:

🔸 Dinamo 🇭🇷 pic.twitter.com/sAexzwJa5Z — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 27, 2024

Sa druge strane, ispod Zvezde, sa manjim šansama ostale su i ekipe iz Liga petice, poput Đirone, Lajpciga i Bolonje, ali i druge ekipe poput Sparte, Šturma, Salcburga, Jang bojsa i Slovana.

Takođe, pomenuta platforma izračunala je i šanse za plasman u nokaut fazu, kao i do koje runde se daju šanse crveno-belima, takođe na osnovu 10.000 simulacija.

Izabranici Vladana Milojevića imaju svega dva odsto šansi za plasman u osminu finala, dok za plasman u četvrtfinale one iznose 0,3 odsto.

To win the Champions League (27 Nov):



14% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

13% 🇮🇹 Inter

11% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

10% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City

7% 🇪🇸 Barcelona

6% 🇩🇪 Bayern

6% 🇮🇹 Atalanta

5% 🇩🇪 B. Leverkusen

5% 🇪🇸 Real Madrid

... pic.twitter.com/n9Fu8F8wF2 — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 28, 2024

Ono što je zanimljivo jeste i to što u teoriji Zvezda ima šanse da dođe i do polufinala, a one iznose svega 0,02 odsto, što je praktično samo u domenu puke teorije. Što se finala i eventualnog osvajanja trofeja tiče, Zvezda nema nikakve šanse, prema pomenutoj statističkoj platformi.

Podsećanja radi, Zvezda će u narednom kolu gostovati ekipi Milana u Italiji, i to bez prisustva svojih navijača, kojima je prethodno zabranjeno gostovanje, kako protiv Milana, tako i protiv Intera.

