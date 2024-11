REVOLUCIONARNA PROMENA SRPSKOG FUDBALA! FSS je doneo odluku o kojoj će se pričati!

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko je najavio da će Superliga biti smanjena na 12 klubova.

FOTO: A. Ilić

Generalni sekretar FSS je istakao da Superliga mora da bude elitna liga sa maksimalno 12 ekipa, a Prva liga Srbije bude razvojna bez stranaca.

- Ključni problem je izuzetno nizak nivo konkurentnosti u domaćim takmičenjima, pogotovo u Superligi. Šta to znači, da je ogromna razlika između ekipa koje igraju. Imam zvanične podatke UEFA, da smo u poslednjih 10 liga kada je u pitanju nivo konkurentnosti u ligi. Moramo da menjamo format lige, da u toj ligi svaki meč bude važan i svaki bod bude važan. Da niko nema razlog da igra nižim intenzitetom jer nije bitan taj meč. Mora svaki bod da je bitan, imaćemo razvoj igrača i razvoj klubova onda - naveo je Radujko.

Istakao je i da je FSS spremio plan za promenu sistema takmičenja u Superligi i zahvalio se predstavnicima Crvene zvezde i Partizana na konstruktivnoj saradnji.

- Verujem da ćemo imati kvalitetan dogovor veoma brzo i da ćemo do februara i marta doći do odluke i potom da imamo godinu dana za primenu, dakle od sezone 2026/27. Bonus pravilo nam je donelo nekoliko reprezentativaca i to je super. Sa druge strane, da smo imali malo više slobode u mlađim kategorijama, možda ne bi bilo ni potreba za tim pravilom. Možda je to poruka za trenere, forsirajući mlade napraviće od njih igrača. Bio je Ognjen Mimović iz Zvezde koji se povredio i nije otišao sa reprezentacijom. On je pre dve godine bio u trećoj ligi - izjavio je on.

Radujko je rekao da Savez ne sme da dozvoli narušavanje integriteta takmičenja.

- Ovim putem koristim priliku da poručim u ime FSS, svim fudbalskim sudijama u Srbiji, samo pravila fudbalske igre. Samo po pravilu fudbalske igre ili kako da kažete 50-50 i dok god tako sudite, FSS će stajati iza vas do kraja. Ako ne bude tako, sprovodićemo sve discplinske mere na raspolaganju da vratimo poverenje u srpski fudbal i nemojte da bilo ko očekuje iz PLS, Srpske lige da može da uđe u svlačionici sudijama, da vrši pritisak, a onda se obrati FSS da uradimo reflektore. To sve dolazi od UEFA i tamo to ne postoji - poručio je Radujko.

